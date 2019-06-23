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Автор Елена Орлова

Пять развлечений в Шотландии

Путешествия print

Шотландия наиболее известна своими захватывающими долинами, горными дикими местностями, глубокими и естественными озерами. Дружелюбие его жителей и богатство их культуры одинаково безупречны. Одним словом, это рай для любителей активного отдыха как для местных жителей, так и для туристов, небольшая страна с населением около 6 миллионов человек и множество возможностей для приключений.


Шотландия. Под водой. Телеканал Дайвинг TV. 19.06.2019 07:10

Тур по шотландскому атлантическому берегу с Якобит экспрессом

Якобит экспресс — это паровоз, который развлекает туристов на живописном маршруте шотландского побережья Атлантического океана с конца прошлого века. Если вы посещаете Форт-Уильям, вы можете сесть на поезд около 10.15 и насладиться 2-часовой поездкой в ​​Маллайг. В течение этих двух часов вы попадете в одно из самых потрясающих железнодорожных путешествий в вашей жизни.

Очень популярный среди любителей кино, Виадук Гленфиннан был снят в фильме "Гарри Поттер". С тех пор он стал одной из самых известных достопримечательностей Шотландии и возглавляет список мест Шотландии, обязательных для посещения.

По прибытии у вас будет возможность пообщаться с местными жителями в Маллайге, насладиться их едой и узнать больше об их культуре, прежде чем отправиться обратно в Форт-Уильям в 14:15.

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Совершите экскурсию на остров Скай

Поверьте, что вы влюбитесь в этот потрясающий остров у шотландского побережья. Отсюда вы можете насладиться видом на Шотландское нагорье, ощутитть захватывающие дух водопадов. Это географическое чудо связано с материком мостом Скай-Бридж.

Прогулка по западному шоссе

Эта тропа простирается примерно на 154 километра от Милнгави до гор Бен-Невис в Форт-Уильяме. Вы можете выбрать прогулку, поездку на лошади или езду на горном велосипеде на протяжении всего отрезка, хотя катание на лошадях и велосипедах не так удобны, как ходьба. Путешествие начинается с низменности и становится все круче, когда вы приближаетесь к вершине, что делает его походом на 5-8 дней в зависимости от вашего уровня физической подготовки. Вдобавок ко многим достопримечательностям Шотландии, у вас будет возможность увидеть дружелюбных диких животных, в том числе оленей и диких коз.

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Пещера Фингала

Эта морская пещера — еще одно шотландское географическое чудо. Она расположена в самом сердце Стаффа — одного из самых маленьких островов в Шотландии. Вы доберетесь до входа в пещеру на лодке, откуда войдете в пещеру пешком. Камни там скользкие, но по бокам есть базальтовые колонны.

Плавание и каньонинг

В Шотландии находятся лучшие озера и реки для плавания, подводного плавания с дыхательной трубкой, катания на лодках и каньонинга. На западном побережье Обана у вас будет шанс поплавать с безобидными китовыми акулами. Если вы не можете выдержать их огромных размеров, вы можете наблюдать за ними на расстоянии, или более пристально разглядывать их с лодки. Береговая линия также может похвастаться другими видами рыб, в том числе малыми полосатиками, серыми тюленями и афалинами. Вдоль рек западного побережья есть несколько фантастических мест для каньонинга.

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Фото превью: s4gub.ru

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Темы отдых туризм шотландия путешествие
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