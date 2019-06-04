Лувр, национальный музей и художественная галерея Франции, расположен в части большого дворца, построенного на правом берегу крепости Филиппа Августа в 12 веке. Это, пожалуй, самый посещаемый художественный музей в мире. Здесь хранится коллекция произведений от древних цивилизаций до 19 века.
История музея Лувра в Париже
Первоначально Лувр был спроектирован и построен как крепость в 1190 году, но позже был реконструирован и стал королевским дворцом. Как и многие другие здания, перестраивался в течение нескольких лет. Лувр видел огромный рост, поскольку он служил королевской резиденцией. Сегодня Лувр занимает общую площадь 652 300 кв. футов. В конце 17 века Людовик XIV перенес королевскую резиденцию в Версаль, где Лувр стал домом для нескольких художественных академий.
В августе 1793 года Национальное собрание открыло Лувр как музей, в котором хранятся 537 коллекций живописи. Позднее он был закрыт в 1796 году из-за структурных дефектов. В 1801 году Наполеон вновь открыл музей и расширил его коллекцию.
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Лувр: часы работы и билеты
Невозможно увидеть все коллекции за одно посещение. Музей открыт каждый день, кроме вторников и следующих государственных праздников: дня труда (1 мая), Рождества и Нового года (1 января). Вы можете посетить Лувр в Париже в понедельник, четверг, субботу и воскресенье с 9:00 до 21:00, а в среду и пятницу с 9:00 до 21:45. Плата за вход в Лувр составляет 15 евро. Вход бесплатный для тех, кто младше 18 лет.
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Что посмотреть в Лувре
Чтобы получить максимальную отдачу от времени, которое вы проводите в музее, предлагаем сосредоточиться на кратком контрольном списке некоторых важных работ, которые включают в себя:
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Где поесть рядом с музеем Лувра
Лувр, являющийся крупнейшим в мире музеем, привлекает тысячи посетителей по всему миру. И после его посещения в течение нескольких часов, мы уверены, что вы проголодаетесь! Взгляните на некоторые из лучших ресторанов в Париже рядом с Лувром:
Харизматичный Клаус Эстерманн предлагает лучшие завтраки в Париже, а также обед и чай.
Кухня Лулу открыта с 12:00 до поздней ночи семь дней в неделю. Здесь подают солнечные закуски, напитки, чай и ужин. Вы можете заказать теплый салат из осьминога, тирамису, домашнюю тальятелле и сырые артишоки с пармезаном.
Крудус. Этот небольшой ресторан открыт с понедельника по пятницу. В нем подают обед и ужин из экологически чистых итальянских блюд с акцентом на овощи и рыбу.
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Фото превью: look.com.ua
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