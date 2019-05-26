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Автор Елена Орлова

Кипр. Что нужно знать перед поездкой

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Островное государство Кипр расположено в восточной части Средиземного моря недалеко от побережья Турции, Сирии и Ливана на Ближнем Востоке. Глядя на изображение Кипра, видно, что остров довольно маленький (третий по величине в Средиземном море), засушливый и имеет заостренный хвост к северо-востоку.


Кипр: История Кипра. Телеканал ТВТУР. 25.05.2019 06:10

Однако, глядя на политическую карту, вы поймете, что Кипр не так прост, как кажется. Фактически, начиная с 70-х годов, Кипр разделен на немного более крупную южную сторону киприотов-греков и северную сторону киприотов-турок демилитаризованной 180-километровой линией от Паралимни до Като-Пиргоса, известной как "буферная зона ООН"; которая имеет 7 контрольных пропускных пунктов. Кроме того, на юге страны есть два небольших района, управляемых Великобританией, которые называются Акротири и Декелия.

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Сколько районов на Кипре сегодня

Страна разделена на шесть районов (Кирения, Фамагуста, Никосия, Пафос, Лимассол и Ларнака), причем два из них перекрывают буферную зону, что делает политическую географию Кипра еще более сложной.

Безопасен ли Кипр?

Уровень преступности на Кипре очень низок, что делает его очень безопасным и идеальным туристическим направлением в солнечном Средиземном море.

Сколько людей живут на Кипре?

Население страны составляет чуть более миллиона человек.

Столица Кипра

Никосия является столицей Кипра как в северной, так и в южной части. Однако, учитывая, что аэропорт Никосии был заброшен; если вы хотите вылететь на Кипр сегодня, вы можете использовать аэропорт Эркан для Северного Кипра или аэропорты Ларнаки и Пафоса на Южном Кипре.

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Почему Кипр такой разный?

Известный как легендарное место рождения Афродиты — богини любви и красоты — на Кипре есть много интересных вещей, которые можно сделать и увидеть, так как он был населён греками, ассирийцами, египтянами, персами, римлянами, арабами, французами, итальянцами, османами и англичанами (что в конечном итоге привело к тому, что большая часть населения Кипра довольно хорошо говорит по-английски, помимо греческого и турецкого).

Сегодня на Кипре две основные религии: ислам на севере и греческое православие на юге.

Какой климат на Кипре

На Кипре теплый и сухой средиземноморский климат с небольшим количеством осадков в зимние месяцы.

Какую культурную деятельность нельзя пропустить на Кипре?

Местное вино. Они делали его с 2300 г. до н. э., так что вино должно быть хорошо!

Посещение скалы Афродиты, которая считается местом рождения богини Афродиты.

Знакомство с прошлым Кипра в Археологическом парке Пафоса, где хранятся раскопки Пафоса, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Театральное представление в амфитеатре Куриона, как это делали греки.

Окунитесь в современное искусство Кипра в Никосийском Муниципальном Центре Искусств.

Кипр и Северный Кипр: захват территории турками, как это было 

Фото превью: beintravel.ru

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