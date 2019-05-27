Гороскоп путешественников на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года

Куда можно поехать отдохнуть в конце мая, расскажут астрологи, подготовившие для наших читателей еженедельный гороскоп путешественников на эту неделю. В нем вы найдете подсказки звезд об идеальном отдыхе для каждого знака Зодиака.



Путешественник из Франции пересек Атлантический океан в бочке

Овен. Для скупых Овнов наилучшим вариантом отдыха на этой неделе окажется поездка в Турцию. Среди преимуществ поездки к турецким берегам — отсутствие визы, а также широкий выбор отелей на любой бюджет. Самое главное в конце мая — угадать с погодой.

Телец. Астрологи рекомендуют Тельцам отправиться на Кипр. Если вы решили просто понежиться на весеннем солнце и покупаться в уже прогревшемся море, то лучшими местами для принятия солнечных и морских ванн будет Лимасол. Загляните туда.

Близнецы. В конце мая все курорты Греции готовы к приему гостей, именно туда рекомендуют полететь вас астрологи. Кроме моря и солнца тут еще есть масса развлечений. Например, археологические памятники, где можно сделать крутые снимки.

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Рак. Обратите свой взор на Египет, если собрались в отпуск на этой неделе. Эта страна контрастов, помимо моря и солнца, там еще много интересного. Исторические памятники архитектуры запомнятся вам надолго, если решитесь их посетить с экскурсией.

Лев. Планеты указывают на то, что вам лучше всего отправиться в какую-то из африканских стран в поисках приключений. Там вы можете выплеснуть всю свою энергию, которая у вас накопилась за зиму и весну.

Дева. Лучшим отдыхом в конце мая для Дев станет посещение Черногории, с ее многочисленными горами, каньонами, бухтами. А еще тут самое чистое Адриатическое море. И в эту страну вы можете попасть без визы! Грех не воспользоваться таким шансом.

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Весы. Этот домашний знак предпочитает проводить отпуск дома, или в крайнем случае, у себя на даче, где есть небольшой водоем, лес и тишина. Не стоит изменять собственным принципам, или под кого-то подстраиваться. Загородный отдых — тоже неплохой вариант.

Скорпион. Представители данного знака славятся своей богемностью. Они уже пресыщены теми местами, куда так стремятся попасть российские туристы. Если у вас достаточно средств, то остановите свой выбор на испанском Тенерифе, где очень красивая природа и лучшие в мире аквапарки. А купание в океане запомнится вам надолго.

Стрелец. Хотите побывать в экзотическом месте и хорошо отдохнуть? Тогда главный курорт Китая — Хайнань ідеально для этого подойдет. Красивое море, песчаные пляжи и много солнца, что еще нужно для прекрасного отдыха? Местная экзотическая кухня разбавит ваш привычный рацион питания.

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Козерог. Если вы сторонник дикой природы, то отправляйтесь во Вьетнам. Тамошние курорты — Хюэ, Фаньет, Муйне идеально подходят для того, чтобы отдыхать без суеты. А здешняя природа скрасит ощутимые проблемы с уровнем сервиса. Но, разве неразвитый сервис станет преградой для настоящего путешественника?

Водолей. Этому знаку астрологи советуют отдать предпочтение странам Восточной Европы, где есть что посмотреть. В той же Чехии красота местных достопримечательностей не оставит вас равнодушными, а местное пиво будет прекрасным дополнением пребывания в этой стране.

Рыбы. Лучшим вариантом отдыха для вас в конце мая станет поездка к родственникам в другой город. Вы получите массу позитивных эмоций и впечатлений от пребывания с близкими людьми. Разве курорты могут дать такие ощущения?

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