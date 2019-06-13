Лучшие уголки России для яхтинга

Если смотреть на берег с морской поверхности, то знакомые курортные места выглядят совсем иначе. Поэтому любители путешествий на яхте могут сделать для себя новые открытия на просторах России. Итак, рассмотрим интересные маршруты для этого вида отдыха.



Кругосветное путешествие по океанам на собственной яхте

Сочи

На этом курорте во время морской прогулки можно увидеть дельфинов и величественную панораму бухты. Кроме того, это прекрасная возможность окунуться в чистые воды Черного моря рядом с огромными скалами и сделать на яхте фото на фоне морского заката.

Геленджик

Здесь яхта открывает возможности, нереальные для сухопутных курортников — дикие пляжи, крошечные бухточки с прозрачным морем. Если бросить якорь возле пустынного пляжа, то можно плюхнуться в море прямо с борта или ловить рыбу, удобно устроившись на палубе. В свой маршрут стоит включить маяк на Толстом мысе, Джанхот и скалу Парус.

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Карелия

Водный маршрут в крае тысячи озер не обходится без знакомства с Онежским озером и Белым морем.

Яхтинг по рекам и озерам Карелии дает возможность увидеть остров Кижи, Уницкую губу, Бесов нос, Муромский монастырь и другие из многочисленных достопримечательностей озерной страны.

Бросив якорь в любом приглянувшемся уголке, туристы обязательно встретят шедевры деревянного зодчества, древние наскальные рисунки. А рыболовов здесь ждет отменная рыбалка.

Владивосток

Этот город лидирует в сфере развития яхтинга. Здесь очень прозрачная вода, поэтому за морскими обитателями можно наблюдать с борта яхты. Любой яхт-клуб предложит туристам широкий ассортимент водно-спортивного оснащения, с которым можно смело отправляться в морское путешествие.

В маршрут стоит включить остров Русский в заливе Петра Великого с уютными бухточками, великолепными видами скалистых берегов и величественного океана. Летом — это отличное место для купания. Бухтой Золотой Рог лучше любоваться в ночное время, когда городские кварталы сияют ярким светом. Заслуживают внимания два маяка Владивостока. Тот, что построен в конце 19 века на острове Скрыплева считается самым мощным на побережье. Старейший маяк Дальнего Востока — Эгершельд расположен на каменной косе (Токаревской кошке) с 1876 года.

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Селигер

В этом озерном крае можно почувствовать себя Робинзоном, уединившись на яхте рядом с маленьким островком с песчаными пляжами. Наиболее крупный остров — Хачин. Если плыть вокруг него, то откроется вид на реку Полоновку, древнее село Кравотынь с Введенским храмом, построенным в 18 веке.

Кроме того, Селигер славится своей рыбалкой.

Байкал

Потрясающие пейзажи возле озера Байкал сделали популярным яхтинг в Иркутском регионе. Водный сезон продолжается с июля по сентябрь. Лучшими местами для путешествия на яхте считаются: Песчаная бухта, исток Ангары, Малое море, остров Ольхон, поселки Голоустное, Бугульдейка, Листвянка.

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Командорские острова

Командорский государственный природный заповедник и Командорские острова являются заповедными территориями Камчатской области. Чтобы охватить самые живописные уголки здешних мест, маршрут стоит выстроить следующим образом: Петропавловск-Камчатский — село Никольское — бухты Гладковская — Полуденная — Подутесная — мыс Северо-Западный. С борта яхты туристы смогут наблюдать за жизнью разных видов рыб и морских птиц, любоваться красивейшими водопадами, бухтами и гротами.

Озеро Баскунчак

В этих местах отрывается прекрасная возможность не только получить эстетическое наслаждение от красоты природы, но и оздоровиться с помощью целебного воздуха, содержащего фитонциды и бром. Здесь же будет полезно принимать грязевые процедуры в июне-августе, их лечебный эффект сравнивают с грязями Мертвого моря.

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Фото превью: sunSailing