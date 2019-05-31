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Автор Злата Кузнецова

Секретные места Праги, которые стоит посетить

Путешествия » Регионы » Европа print

Российские, иностранные туристы любят отдыхать в Праге. Дворцовые башни, величественные дворцы привлекают туристов из разных уголков мира, но мы расскажем о секретных местах величественного города.


Моими Глазами: Прага

Предлагаем сходить в музей алхимиков и магов. Стоит отметить, что раньше, да и сейчас существуют люди со сверхъестественными способностями, но есть и шарлатаны, история помнит английского медиума Эдвардда Келли, он мог связываться с потусторонним миром при помощи зеркального шара, обладал умением превращать металл в золото. Сегодня магу посвящён музей, который овеян множеством мистических легенд, тайн. Говорят, что у Келли были отрезаны уши за мошенничество, которые он скрывал за длинными волосами, однако нашлась женщина, которая этот недостаток увидела, за что была проклята. Когда она вернулась домой, вместо сына ее ожидал осел. Данная история имеет счастливый конец, с помощью молитв сыну вернули прежний облик. В музее вы сможете лицезреть волшебный шар, философское яйцо, печи для варки зелья. Стоит отметить, что все экспонаты можно трогать. Не забудьте заглянуть в ресторан, чтобы выпить "эликсир молодости".

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Многим современное искусство не понять, действительно, полюбить его непросто. На берегу Влтавы было установлено 34 желтых пингвина арт-группой. Стоит отметить, что пингвины выполнены из пластиковых бутылок, стоят они рядком, кстати, недалеко находится непонятный памятник под названием "стул". Удержаться от фотографирования невозможно, на лицах туристов видно недоумение, восхищение. Стоит отметить, что для одних это просто веселые памятники, для других высокое искусство. Ночью пингвины смотрятся в два раза эффектнее, потому что подсвечиваются.

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Фото: Иностранно.ру

Кто не мечтал о железной дороге в детстве? В Праге существует королевство железных дорог, которое приведет в восторг, как взрослого, так и ребенка.

Железная дорога расположена в здании отеля Anděl. 121 метр железнодорожных путей, которые пролегают по Карловскому, Устецкому краю. Чешские города воссозданы да мелких деталей. Стоит отметить, что Королевство железных дорог развивается постоянно.

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Секретные места Праги, которые стоит посетить. 403808.jpeg
Фото: nevsedoma.com.ua

Для детей, и не желающих взрослеть, предлагаем к посещению музей Лего, который является самым огромным в Европе. 2500 экспонатов находится в музее, более миллиона деталей. Музей занимает три этажа. Если вдруг дети заскучают рассматривать экспонаты, можно отправить их собирать собственный мир из лего. Уйти без конструктора невозможно, потому что рядом расположен магазин, в котором можно выбрать любой понравившийся конструктор.

Прага-удивительная страна, с множеством удивительных достопримечательностей и мест.

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Фото превью: vk.com  

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Темы Прага музей музей Лего музей магов достопримечательности Королевство железных дорог
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