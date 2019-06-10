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Автор Злата Кузнецова

Потайные места Санкт-Петербурга

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Санкт-Петербург-город легенд, тайн. Особенно множество тайн, связано с некоторыми местами, в которые трудно попасть, иногда просто не реально. Предлагаем ознакомиться с пятью загадочными местами культурной столицы.


В Петербург привезли таинственные экспонаты из Перу...

Двор Духов расположен на Васильевском острове. Пройти с одного конца на другой можно исключительно дворами. Здесь находится малюсенький дворик-колодец, размеры которого составляют 1,5 на 2 м, сверху железный занавес. Говорят, нельзя сообщать о его точном месте нахождения, это плохая примета. Вторая легенда гласит, любой, приходящий во двор, посмотрев на небо за железной решёткой, может загадать желание, которое в скором времени сбывается.

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Могила Карла и Эми. Место пользуется большой популярностью у местных жителей, однако о месте мало подробностей. Стоит отметить, это молодые люди, жившие в немецкой слободе. Карл-ремесленник, Эми была дочерью булочника. Молодые люди хотели получить благословения на брак, но, не дождавшись, покончили жизнь самоубийством. Никто не знает, как они расстались с жизнью. Одни говорят, выпили яд, другие говорят, пара застрелились. Похоронили пару на отдалении от слободы, самоубийц не принято было хоронить на кладбище. Сегодня мемориал о двух несчастных влюбленных находится недалеко от места захоронения.

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Говорят, в летнем саду есть тоннель. Тайный подземный ход был выкопан по указанию Петра. Стоит отметить, все думали, что тайный ход был уничтожен в 18 веке, однако строителями был обнаружен кирпичный туннель в 20 столетии. Путь туннеля длился не до летнего дворца, а до берега Фонтанки, Марсового поля. Пройти дальше было невозможно, путь перегородили массивные решетки, не поддающиеся сдвигу. На сегодняшний день никто не знает, где находится потайной ход.

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Подземная могила на Обводном канале. Стоит отметить, данный район не отличался тихой, спокойной атмосферой, по ночам находится здесь жутко. Канал славится страшными тайнами, легендами. Говорят, в начале 20 века рабочие, занимавшиеся починкой, нашли старинный алтарь с множеством знаков, под плитами была могила. Правда или нет, сейчас уже никто не знает.

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Посетите Ротонду на Гороховой. В 19 столетии купец Устинов начал перестраивать доходный дом, в скором времени там стали собираться масоны. Говорят, в помещении проводились жертвоприношения, это доказывают ужасающие пентаграммы. Говорят, помещение посещают сатанисты, чтобы напитаться энергией. Верите или нет, но существует история, когда мальчик прошел в один из проходов дома, вернулся дряхлым стариком.

Мистические места города обязательно стоит посетить!

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Фото превью:  Blog Fiesta

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Темы санкт-петербург туристические маршруты мистические места питера
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