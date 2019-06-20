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Автор Марина Пархоменко

Не пляжный отдых в Турции

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Если мысль о пассивном пляжном отдыхе в Турции вызывает отвращение, то в этой стране можно выбрать разнообразные интересные маршруты, которые сделают отпуск познавательным и незабываемым для самостоятельных путешественников.


Турция вводит для туристов налог на безопасность...

Где остановиться?

Те, кого не прельщают большие и шумные отели-муравейники, могут выбрать для отдыха бунгало в тихой сосновой роще на морском побережье Сиде или Белека. У постояльцев есть возможность ходить на пляж, плавать в бассейне и прятаться от жары в естественной тени.

Помимо моря и пляжа, к природным достоинствам Турции относятся красивейшие горы, где расположены старинные замки и храмы. Некоторые исторические объекты превратили в отели. Отдых в гостинице-пещере станет самым необычным в жизни любого человека. Такие неповторимые уголки можно найти в Каппадокии, Гереме, Учисаре, Голубиной долине.

Для желающих оздоровиться идеальным местом отдыха станут спа-курорты Кангала, Памуккале, Ялова, Бурсы, Афион, Газлыгеля.

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Незабываемые экскурсии

Турция — страна с богатой историей. Здесь оставили след античный и византийский периоды, турки-сельджуки, Османская империя…

Туристы, отдыхающие рядом Анталией, могут познакомиться с памятниками античной и византийской эпох, а также прекрасной исламской архитектурой столицы региона. Гостям Бодрума предоставляется возможность посетить места археологических раскопок Эгейского побережья.

Троя — самый знаменитый памятник древней истории расположен на побережье Эгейского моря, в азиатской части Турции. Очень удобная дорога в Трою с лечебного курорта Бурса и из Стамбула. В ближайший к древнему городу Чанаккале через 5-6 часов доставит комфортабельный рейсовый автобус. В Трою можно доехать и самостоятельно, если взять автомобиль напрокат.

Легендарный город люди неоднократно разрушали и возрождали, поэтому при раскопках археологи обнаружили примерно 10 культурных слоев. Самый древний — относится к III тысячелетию до нашей эры, а новейшие — к эллинистическому и римскому периоду (до 500 г. н. э.).

Чтобы осмотреть территорию Трои, понадобится не менее четырех часов. Но здесь никого не будет ждать русскоговорящий гид, его необходимо найти заранее через Интернет. Индивидуальная экскурсия обойдется примерно в $250.

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Каппадокия - скалистая область Турции, представляет собой масштабный памятник культуры. Чтобы детально его осмотреть, сюда нужно приехать на весь отпуск. К услугам туристов здесь "пещерные" отели, вырубленные в скале. В Каппадокии стоит облететь область на воздушном шаре, увидеть крепость Ухчисар и музей под открытым небом Гереме, побывать в городе гончаров Аваносе, отведать знаменитые вина в Угрюпе.

Подземный город Каймаклы заслуживает того, чтобы потратить не него целый день. Яркие впечатления оставит поездка на кратерное озеро Нар, в каньон Ихлар, пребывание в храме Иоанна Русского (Крестителя), пикник в Долине Фей.

Интернет предлагает десятки разнообразных туров с русскоговорящими гидами. Однодневный маршрут предусматривает знакомство с одной из областей Каппадокии с осмотром 5-7 достопримечательностей. Его стоимость примерно $50 для каждого туриста в группе.

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Авторские экскурсии по Стамбулу

Экскурсия по Стамбулу считается очень увлекательной. Самым интересным вариантом будет осмотр города с русскоговорящим гидом, имеющим свой авторский взгляд на историю. Турки очень любят свой город и с вдохновением рассказывают о нем.

Лучше всего провести в Стамбуле 2-3 дня и выделить время для различных экскурсий. Это может быть прогулка по ночному городу или Стамбул — Константинополь, Стамбул — столица исламского мира. Кроме того, здесь можно окунуться в таинственную атмосферу узких улочек и богемных кафешек.

Турция — очень разнообразная страна и самостоятельный туризм здесь также популярен, как пляжный отдых.

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Фото превью: Deartravel.ru

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Темы отдых турция туризм путешествие
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