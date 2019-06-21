Вещи, которые нужно знать перед бронированием отеля в Нью-Йорке

Итак, вы решили отправиться в Нью-Йорк, но не знаете где остановиться и какие есть нюансы при бронировании отеля? Что ж, давайте разбираться.



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Вероятнее всего, отель в Нью-Йорке окажется достаточно шумным. Не следует забывать, что это огромный город, в котором живут восемь миллионов человек. Если вы легко засыпаете, то это вам не помешает. Если же нет, то следует заранее выяснить особенности отелей. Попробуйте выяснить, насколько шумные улицы возле понравившегося вам отеля, насколько шумным считается сам отель. Нью-Йорк, а особенно Манхэттен, отличается плотной застройкой, комнаты здесь маленькие, а стены обычно тонкие. Ввиду всего этого, отели в Манхэттене будут, скорее всего, шумными. Более тихие вы найдете в Статен-Айленде и в некоторых районах Бруклина или Квинса. Но все же не забудьте взять с собой беруши.

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Комнаты в отелях Нью-Йорка обычно очень маленькие. Сам город достаточно компактный. В некоторых его районах вам, возможно, удастся найти номера побольше, но чаще всего комната будет крошечной. Обычная площадь номера составляет в среднем немногим больше 9 квадратных метров. В Квинсе или Бруклине комнаты будут побольше, но тоже далеко не всегда. К этому следует морально подготовиться.

Общественный транспорт имеется в изобилии, но не по всему городу. Если вы планируете изучить весь город, побывать в разных его местах, убедитесь, что рядом с привлекшими вас достопримечательностями или заведениями имеется станция подземки. Это особенно важно, если вы планирует пешие прогулки или проживание в районе, где предпочтительнее передвигаться пешком. Подземка всегда будет быстрее такси, особенно в часы пик и в местах большого скопления людей, таких как Таймс-сквер или Финансовый квартал. Автобусы также присутствуют в больших количествах и стоят столько же, сколько подземка. Паромы до Статен-Айленд бесплатны, но для того, чтобы попасть на остров Говернорс или Ист-Ривер, вам придется немного потратиться.

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Все больше отелей Нью-Йорка добавляют в счет дополнительный дневной сбор. В некоторых случаях он будет назван "городским сбором" или "сбором посещения" или любым другим подобным образом. Эти дополнительные сборы разнятся от 11 до 50 долларов, даже если вы оплачиваете отель милями или баллами. Причины появления этих сборов очень просты — ведь тогда отель может выглядеть дешевым и привлекательным, выставляя дополнительный счет только тогда, когда посетитель уже заселился в номер. За эту дополнительную плату обычно ничего особенного не полагается. Некоторые отели ничего, кроме бесплатного Wi-Fi, не предлагают. В некоторых случаях можно получить бесплатные звонки по городу или "счастливые часы" на вино или сыр. В редких случаях могут предложить место на парковке, но кому в Нью-Йорке нужен автомобиль?

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Нью-Йорк постоянно строится и перестраивается. Поэтому перед тем, как выбирать место для проживания или посещения, просмотрите самые актуальные сведения о том, что происходит в этом районе, чтобы не оказаться посреди стройки. Чаще всего строительные работы можно встретить в Манхэттене или Бруклине. Помимо множества неприятных моментов, стройка может изменить движение общественного транспорта, затруднить дорогу для такси. Работы обычно начинаются рано утром и продолжаются целый день, поэтому будет разумным осведомиться в самом отеле, не ведется ли поблизости строительство.

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Фото превью: img-fotki.yandex.ru