Сады Силиконовой Долины Индии

Бангалор является третьим по величине городом в Индии. Это не может быть очевидным туристическим направлением, но есть много вещей, которые могут привлечь вас в IT-столицу Индии, если вы ищете отдых и омоложение.



Живые святыни Индии

Силиконовая долина Бангалор не только известна своей IT-индустрией, но и известна как "Город-сад Индии". Открытые пространства делают это прекрасным местом, где можно привыкнуть к образу жизни в Индии, прежде чем отправиться в другие, более беспокойные города.

Лалбахский ботанический сад

Ботанический сад Лалбах раскинулся на 240 акрах. Этот исторический парк был создан в 1760 году, и некоторым деревьям в нем много веков. Здесь есть старомодный эстрадный оркестр, в котором до сих пор размещаются полицейские оркестры, олений парк, аквариум, озеро и розарий, в котором произрастают практически все виды роз, существующие в мире. Есть также красивая оранжерея, вдохновленная Хрустальным дворцом в Лондоне, где ежегодно проводится выставка цветов, фруктов и овощей.

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Парк Куббон

Парк Куббон, один из крупнейших парков Бангалора, был назван в честь бывшего британского комиссара сэра Марка Куббона. Это главная достопримечательность города, построенная еще в 1870 году. Парк богат флорой и фауной и сочетает в себе деревья, естественные скальные обнажения, цветы и лужайки. В парке есть ряд неоклассических правительственных зданий, в том числе библиотека.

Мемориальный парк Кариаппа

Мемориальный парк Кариаппа был посвящен памяти фельдмаршала К. М. Кариаппа, который служил в вооруженных силах Индии. Индийская армия разбила парк в 1996 году и продолжает поддерживать его. Они создали 22 акра потрясающего пейзажа, который включает в себя площадь у входа, огромный искусственный водопад, пруд и эстраду для оркестра. Имеется также фантастическая игровая площадка для детей.

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Национальный парк Баннергхатта

Если вы хотите сбежать из города на некоторое время, национальный парк Баннергхатта — отличное место для любителей природы. Хотя в стране есть и другие крупные национальные парки, это всего лишь 25 км от Бангалора, поэтому это удобное место, где можно увидеть животных, таких как бизон, леопард, лев, олень и многих других. Вы можете заказать сафари у официальных лиц парка, а также есть прекрасные возможности для треккинга.

Водопад Шивасамудрам

Эта природная достопримечательность является частью заповедника Кавери, расположенный в 120 км от Бангалора. Можно устроить однодневную поездку, просто убедитесь, что вы берете с собой еду и напитки, так как район изолирован, и на территории нет ресторанов. Пышный пейзаж — место, где река Кавери падает на 75 метров вниз по скалистому ущелью, образуя два живописных водопада, известных как Барачукки и Гаганачукки. Лучшее время для посещения — после сезона муссонов (июнь — сентябрь), поскольку именно в это время водопады наиболее впечатляющие. Далее вниз по течению — первый гидроэнергетический проект в Азии, который был основан в 1902 году.

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Фото превью: refleader.ru