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Автор Елена Орлова

Развлечения на свежем воздухе в Хельсинки летом

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Леса, море и архипелаг с сотнями островов делают Хельсинки идеальным местом для подлинного природного опыта. Май-сентябрь — лучшее время для посещения, так как дни длинные благодаря северной широте. Не удивляйтесь, увидев, что солнце светит в 10 часов вечера и почти не садится всю ночь! Вы можете найти много мероприятий и развлечений на свежем воздухе в Хельсинки в летнее время.


Новое путешествие начинается! Едем в Хельсинки!

Морская крепость Суоменлинна

Морская крепость является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых популярных достопримечательностей Финляндии. Суоменлинна доступна круглый год. Вы можете добраться на пароме, который отходит от рыночной площади, с регулярным билетом на общественный транспорт. Рынок является идеальным местом для покупки финских ягод и гороха, чтобы взять их с собой.

Строительство крепости началось в 18 веке. Если вы хотите узнать больше об особой истории острова, вы можете присоединиться к одной из пешеходных экскурсий с гидом, которые организуются летом на разных языках.

Церковь Суоменлинна уникальна, так как это маяк. В ночное время вы можете увидеть сигнал мигания азбуки Морзе. Особенно по субботам летом здесь очень много свадеб.

Есть много хороших мест, где можно устроить пикник, например, у скал в южной точке острова (хотя столов для пикника нет, поэтому лучше взять с собой большое одеяло). Рядом с паромным причалом есть небольшой продуктовый магазин, но для более широкого выбора вы можете купить что-нибудь в центре города, например, в Stockmann Deli. Возьмите с собой бутылку вина, если вы хотите насладиться ей на пикнике, поскольку на острове нет винных магазинов.

Если вы предпочитаете есть в ресторане, есть много вариантов, например, в бистро Bastion с очаровательной атмосферой, расположенного рядом с главным паромным причалом, и на террасе с красивыми столиками на свежем воздухе. В музее игрушек Суоменлинна есть уютное маленькое кафе, которое стоит посетить, даже если у вас нет детей. В ресторане Walhalla в южной части острова подают изысканные блюда.

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Валлисаари

Валлисаари был военным островом, закрытым для общественности еще несколько лет назад. С мая по сентябрь до острова можно добраться на пароме JT-Line от Рыночной площади.

Природа острова разнообразна, а пейзажи прекрасны. На острове был взрыв на складе боеприпасов, и поэтому важно оставаться на обозначенных дорожках, чтобы быть в безопасности. Если вы проголодались, в небольшом кафе подают вкусные блины. Также можно совершить прогулку по острову и посетить Суоменлинну, Валлисаари и соседнюю Лонну за один день.

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Сеурасаари

Остров Сеурасаари открыт каждый день в течение года, но большинство услуг доступно только в летнее время. Вход свободный (за исключением фестиваля "Летние костры Сеурасаари"). Остров находится в западной части Хельсинки, примерно в 5 километрах от центра города. Легче всего туда добраться на велосипеде, автобусе или трамвае (нужно идти около 10 минут).

Сеурасаари является общественным парком с 1890 года и соединен с материком мостом, который был построен через 2 года после открытия. Услуги острова включают в себя место для барбекю, киоски, кафе, ресторан и музей под открытым небом, в который входят старинные финские коттеджи и другие здания, привезенные на остров со всей Финляндии.

Это как путешествие во времени, позволяющее увидеть, как могла бы выглядеть жизнь в Финляндии несколько сотен лет назад!

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Развлечения на свежем воздухе в Хельсинки летом
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