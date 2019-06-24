Российские круизы: ликбез от эксперта

Генеральный директор Круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский рассказал "Правде.Ру" все о таком виде отдыха, как круизы на теплоходах по России.



PROтуризм. Российские круизы: ликбез от эксперта

— Говорят, что круиз — это уникальный вид отдыха. В чем же состоит эта уникальность?

— Круизы — это уникальный вид путешествий. От других видов отдыха его отличает познавательная наземная программа наряду с интересным и комфортным досугом на борту. Круиз — это постоянное движение: смена впечатлений, берегов, городов, а в иностранных круизах — стран.

Такое прекрасное сочетание мало кого оставляет равнодушным. Хоть раз попав на круизный теплоход человек становится фанатом круизов. Таких примеров в практике тысячи. По статистике нашей компании, от 80 до 85% клиентов, впервые отправившихся в путешествие по воде, уже на следующий год обращаются к нам или к нашим агентам именно за круизом.

— Кому подходят, а кому не подходят круизы?

— Без ложной скромности — круизы подходят всем. Аудитория широкая. Круизы по продолжительности, маршрутам и тематике разные — на уик-энд, на неделю, на две недели. Многие выбирают круизы по России из-за возможности узнавать много нового в рамках экскурсионной программы.

Молодежь предпочитает круизы выходного дня.

Часто отдых на реке выбирают пожилые люди.

Тренд последних лет — увеличение в круизном турпотоке процента семей с детьми. На теплоходах появился современный сервис для таких туристов. В том числе анимация, детские клубы и комнаты, интересные мастер классы, пункты проката, игры на борту, детское меню, удобства для размещения малышей. В детском клубе можно оставить ребенка с опытной няней, что позволит родителям перевести дух и ненадолго отдохнуть от суеты.

А вообще круизы — это идеальный способ убежать от круговорота дел. Жители современного мегаполиса настолько устают от встреч, задач и планов, что мысли об отпуске становятся навязчивой идеей.

— Задолго ли надо бронировать круиз и сложно ли это?

— Чтобы выбрать лучшие каюты и получить оптимальную цену, туристы могут забронировать короткий круиз за год. Но часто бывает, что путешественники приобретают путевки за день-два, при наличии свободных мест, конечно. Это совсем не сложно. Ведь ехать в офис не надо, — через интернет магазин компании документы оформят и доставят в электронном виде.

— Удобно ли организовать в круизе какое-то важное событие?

— Мы говорим, что круиз — это лучший способ превратить повод в событие. Юбилей или день рождения, корпоратив или встреча друзей, а может быть — признание в любви, — круиз идеален для всего этого. Хороши теплоходы и для проведения конференций, деловых переговоров, семинаров. Конференц-залы на 4-палубных теплоходах спокойно вмещают до 100 человек. На теплоходе есть рестораны и бары, множество помещений, где участники события могут рассредоточиться, а потом собраться снова, попутно наслаждаясь процессом путешествия.

— Круиз по России 15 лет назад и сегодня — в чем разница?

— Разница огромна. И, конечно, в первую очередь она заметна в уровне сервиса и оснащенности теплоходов. Многие даже не в курсе, насколько серьезные перемены коснулись отрасли. И наша с вами задача — рассказать россиянам об этом.

Современные речные круизы в России — это не только впечатления, присущие круизам в целом, но и широкий выбор вариантов путешествий по длительности, направлению, городам отправления, типам теплоходов, услугам и цене. Все это делает речные круизы по России доступными для широкого круга путешественников.

Современный российский круизный продукт — это комфортабельный теплоход с каютами, оборудованными на уровне номера в отеле, трехразовое питание в ресторане теплохода, экскурсионная программа по маршруту и анимационная и развлекательная программа на борту.

— Что такое модернизированный теплоход?

— Большинство теплоходов круизных компаний в России прошли неоднократную модернизацию. По своей сути это современные плавучие отели со всей необходимой для комфортного отдыха инфраструктурой.

— Как выбрать теплоход для отдыха?

— Для семей с детьми я бы порекомендовал выбирать четырехпалубный лайнер. На таких теплоходах много общественных помещений и пространства для мероприятий, что позволяет максимально разнообразить досуг семейных путешественников.

И, как я уже сказал ранее, для туристов с детьми предусмотрены: анимация, детские клубы и комнаты. В детском клубе можно оставить ребенка с опытной няней, это отличное подспорье для родителей, мечтающих хоть ненадолго отдохнуть от суеты.

А для всех остальных категорий туристов нет ограничений — все зависит от личных предпочтений.

Отдых в круизе каждый турист может сформировать, ориентируясь на свой образ жизни. Например, для спортивных людей на теплоходах нашего партнера — круизной компании "Созвездие" — каждый день действует фитнес-флот, проводится утренняя зарядка, работает прокат спортинвентаря, в том числе велосипедов. Ежедневные развлекательные программы на борту, включающие в себя концерты, интересные мастер-классы, дискотеки, караоке-вечера, спектакли, — всё это также не даст скучать представителям молодого поколения.

— Как организовано питание в круизе?

— На всех теплоходах "Созвездия" — единое меню, работает 3-разовое ресторанное питание, включенное в стоимость: завтрак, обед, ужин.

На завтраках — формат шведского стола, а на обед/ужин — заказное меню.

В стоимость входят чай/кофе/питьевая вода. На обед подают морс, на ужин на выбор дополнительный напиток: сок, бокал белого или красного вина, рюмка водки.

Примечательно, что ежегодно меню обновляется. По итогам навигации круизные компании смотрят статистику по тому, какие блюда пользуются спросом, и самые популярные из них остаются в новом сезоне. Те же, что не приглянулись туристам, выводятся из меню.

Меню рассчитано на 21 день без повтора.

— Что есть в каюте для удобства туристов?

— Например, в каютах теплоходов нашего партнерского бренда "Созвездие" есть все необходимые удобства, спутниковое телевидение, кондиционер, телефон, мини-бар.

— Чем заняться в круизе, не будет ли скучно?

— Скучать точно не придется. На теплоходах есть множество общественных помещений: рестораны, бары, кофейни, панорамные салоны, конференц-залы, сауны, пункты проката спортинвентаря и велосипедов, и даже театры. А программа дня наполнена развлечениями для взрослых и детей, среди которых детская анимация и клубы для юных путешественников, увлекательные мастер-классы и курсы, фитнес-программы и тренинги для взрослых. Особенно хотелось бы выделить тематические круизы. Тематика у них бывает разная. Например, с театральными программами в городах, с посещением старинных усадеб, кино-круизы, аграрные круизы с визитами на фермы.

— Много ли экскурсий обычно заложено в круиз?

— Это зависит от продолжительности маршрута. Например, в самом длинном круизе до Астрахани и Ростова-на-Дону, который круизные туристы ласково прозвали "штаны", и который длится 25 дней, заложено посещение 28 городов. В каждом по 1-2 экскурсии. Вот и считайте сами, сколько всего увидят туристы в этом путешествии. И, конечно, в коротком круизе выходного дня их ожидает одна экскурсия, но по сути путешествие на теплоходе — это ежеминутное познание за счет постоянного движения теплохода.

— Какие дополнительные услуги можно докупить в круизе?

— Набор услуг, доступных за дополнительную плату, варьируется в зависимости от круизной компании, региона ее работы, типа теплохода или ориентации на определенный ценовой сегмент. Если же говорить об услугах "Созвездия", выбор довольно велик. Так, на теплоходах нашего партнёра могут привезти на заказ цветы, украсить каюту шарами, кондитер под спец. заказ испечет торт. Дополнительные услуги можно оформить через сайт или прямо на борту.

Пользуется популярностью и покупка дополнительных экскурсии, а также ночь на теплоходе в Москве и СПБ, когда судно остается на ночевку в городе и не уходит на рейд.

— Есть ли интернет на бортах теплоходов?

— Хороший вопрос. Пятнадцать лет назад никто не спрашивал, есть ли интернет. Сейчас это один из самых, наверное, актуальных вопросов. Я бы сказал: в основном есть. Почему я говорю вот так, с некой оговоркой? Потому что теплоход, как правило, идет по реке между большими городами. Когда населенные пункты недалеко, то интернет стабильный.

Мы раздаем бесплатный Wi-FI в общественных помещениях и в каютах повышенной комфортности (полулюксах, люксах).

Если плыть по Северо-Западу (Валаам, большие озера), там могут быть перерывы в наличии интернет-связи. Но в целом, около 80-90 процентов речной сети покрыты интернетом.

— Какие типы размещения сегодня особенно популярны в России?

— В последние годы на теплоходах в России появляется все больше кают повышенной комфортности (площадью до 13-15 кв. м), в том числе с балконами. Такие каюты стремительно набирают популярность. Путешественники оценили степень комфорта и тот факт, насколько здорово иметь свой "выход" к реке, отдельное пространство, которое позволяет в полной мере насладиться отдыхом.

Важно отметить, что каюты категорий люкс и полулюкс раскупают в первую очередь. Причем, этот спрос не зависит от типа маршрута и касается многих категорий туристов, выбирающих круизы в качестве вида отдыха.

— Какова цена путевки и что входит в стоимость?

— Средняя стоимость одного дня в круизе по России составляет 5-6 тысяч рублей в высокий сезон. В эту стоимость входит проживание в каюте со всеми удобствами, трехразовое ресторанное питание, развлечения на борту, экскурсионная программа.

— В какой круиз стоит пойти новичку, чтобы понять этот вид отдыха?

— Если у туриста мало времени на отдых, стоит пойти в круиз выходного дня. Несмотря на короткий формат, человек успеет полностью погрузиться в атмосферу круиза, поймет, что это такое, сформирует конкретный образ и, возможно, присоединится к числу поклонников речных круизов по России.

— Назовите ТОП маршрутов этого лета и чем они влекут россиян?

— Очень популярны круизы выходного дня, потому что для этого даже чисто психологически они проще. Не нужно какие-то решения принимать, отпуск планировать… Круиз выходного дня — это, наверное, самый лучший вариант для тех людей, кто впервые обратил внимание на круизы и хочет понять, его это, не его. Чаще всего это отправление в пятницу вечером, прибытие в воскресенье вечером. То есть двое суток, чуть побольше, но за эти двое суток можно маленькую жизнь, наверное, пережить. Это будет и движение, это будут и экскурсии, это будут и развлечения на борту, это будут и вечерние программы, это будет и питание в ресторане.

Если взять все города, из которых происходят отправления, — это Москва, Петербург, города Поволжья, Нижний Новгород, Казань, Самара, Пермь, Ростов. Несколько десятков рейсов каждую пятницу отправляется.

Среди тех, кто выбирает круиз не впервые, или тех, кто уже готов провести в круизе отпуск, популярны недельные маршруты — это города Золотого кольца, это более продолжительный Санкт-Петербург — Кижи, Валаам — Петрозаводск.

И в топе более продолжительных маршрутов -конечно, Соловецкие острова. И надо отметить, что как раз в этом направлении круиз — самый комфортный вариант. Есть круизы до Соловков из Санкт-Петербурга, с возвращением в Санкт-Петербург, и из Москвы, с возвращением в Москву. Это 11-12 дней.

Из продолжительных круизов еще традиционно популярны круизы по Каме до Перми. Это так называемая московская кругосветка. Название это знают не только любители круизов. Это закольцованный маршрут по Волге и по Оке. Ока, наверное, особо живописная, узкая, незарегулированная река. Берега буквально в 20 метрах от теплохода находятся.

Пользуются успехом и круизы по Волге — это Самара, Елабуга, Астрахань и Ростов. Популярность их связана с тем, что их не так много. Такие круизы длятся 18-20 дней. Совсем длительное путешествие.

— Можно ли говорить о росте спроса на круизы в России?

— На реках России ежегодно с конца апреля по начало ноября работают более 100 круизных теплоходов, которые совершают более 3500 рейсов. Суммарно на них отдыхают более 400 тысяч человек. Ежегодный прирост новых туристов составляет 10-15%.

— Чем вызван этот рост?

— Понимаете, круизы — реально очень гибкий вид отдыха. Здесь удобно запланировать любой свой отдых, и краткосрочный, и долгосрочный. Круиз может длится от трех до 24 дней.

Каждый может найти удобный и интересный для себя маршрут.

В плане новизны появляются новые стоянки… Новых рек, к сожалению, не появляется. Но на существующих реках открываются новые стоянки, экскурсионная программа варьируется, обновляется. Поэтому даже те, кто ходит в круизы постоянно (у нас есть туристы, которые с нами по 15-20 лет и не по одному круизу каждый год делают), каждый год находят что-то новое. Поэтому и компании стараются, и те, кто делает экскурсионные программы, как-то в этом плане активничают. Поэтому, наверное, и рост спроса на круизы наблюдаем постоянно.

— Какой прогноз вы дадите на ближайшее будущее в плане развития круизного туризма в России?

— Есть тренд на постоянные улучшения, касающиеся комфорта, гибкости, новизны круизных программ. Это все сохранится. Ведь мы видим, что все это востребовано людьми. Мы осознаем, что далеко не каждый житель России не то, чтобы съездил в круиз, он даже пока не знает, что есть такие речные круизы. И это позволяет нам мечтать, с одной стороны, и, с другой стороны, целенаправленно двигаться к тому, чтобы все больше и больше популяризировать круизы, бороться за туриста, улучшать сервис. Мы это делаем, во-первых, потому что мы сами любим круизы. И во-вторых, просто искренне по-человечески нам хочется, чтобы к этому всему прикоснулось как можно большее количество людей.

Ну а количество людей, которых этим можно еще заразить, еще довольно велико. Поэтому я считаю, что у круизов правильное, хорошее будущее.

Беседовала Ольга Коротченко