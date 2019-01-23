Как в Африке отмечают Новый год

Конечно, Новый год у россиян ассоциируется с белоснежными улицами, яркими фонариками, холодом, фейерверками… И вряд ли, услышав словосочетание "Новый год", кто-то в первую очередь представляет жаркий африканский континент.

Однако, как ни странно, Новый год начинается именно с Африки. Дело в том, что годовой календарь впервые изобрели в Древнем Египте, и связан он был с изменением природных явлений.

Тогда начали измерять время не просто в часах, но и в месяцах. С временами года стали связывать некоторые обряды, соревнования, традиции. Но в то время наступление Нового года приходилось на сентябрь, дело в том, что именно в этот момент бывали разливы Нила, и река затапливала близлежащие территории.

Сейчас в Эфиопии, например, Новый год всё также празднуют 1 сентября, но это уже не связано с рекой. Всё дело — в длительном сезоне дождей.

Вообще, в этой стране календарь для нас очень непривычный, там 13 месяцев в году, причём, 12 из них состоят из 30 дней, в последнем же месяце — всего пять дней, иногда шесть — это зависит от того — високосный ли год, как и у нас.

В Эфиопии есть интересная традиция — дарить в этот день друг другу жёлтые цветы, маргаритки. Дело в том, что они являются символом солнца.

Ещё на главной площади обязательно жгут костры, иногда это — ель, иногда — эвкалипт, вокруг люди танцуют и бьют в барабаны. Дерево горит, а затем падает. Интересно, что в Эфиопии существует поверье: в какую сторону дерево укажет, когда упадёт, там и будет хороший урожай в наступающем году.

В Тунисе тоже интересно встречают Новый год. Там проводят Фестиваль Сахары. В это время жители страны собирают урожай фиников, а потом соревнуются в гонках на верблюдах, принимают участие в разнообразных играх.

А в Судане люди обязательно совершают процедуру омовения. Они погружаются в реку Нил именно 31 декабря, ночью.

Принято считать, что тогда с человека смываются грехи. Это некоторое перерождение. Африканские страны, которые имеют выход в океан, конечно, купаются именно там.

Интересная традиция есть у жителей африканской Ганы. Там люди выходят на улицу, где громко кричат. Таким образом они рассказывают о том, почему прошедший год был плохим, выплескивая весь негатив.

А вот когда стрелка часов переваливает за 12, они начинают хвалить наступающий год, чтобы он был хорошим. Но стоит сказать, что большинство африканских стран сегодня всё же празднует Новый год по канонам европейским, а также отмечают т Рождество.

Украсить елки, конечно, не получается, но пальмы и акации всегда выглядят празднично в Новый год.

Источник фото: pxhere. com

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