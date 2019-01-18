Китайское чудо, или Водопад Дэтянь

В Китае есть огромное количество достопримечательностей, cреди которых одно из значимых мест занимает природа, в частности, — водопад Дэтянь.

Водопад называют "чудом природы", и в том, что это действительно так, уверены и местные жители, и туристы. Дэтянь считается одним из самых красивых мест во всей Азии.

Природа расположила водопад на реке Квай Сон — около того места, где Китай граничит с Вьетнамом.

Данный водопад сочетает в себе множество небольших водопадов, часть которых находится в китайских горах, а другая — во вьетнамской провинции.

Чтобы добраться до водопадов, нужно направиться в Ханой (это Вьетнам), и от этого города проехать еще 27 километров на север.

Сами водопады тянутся вдоль четырех километров границы, кстати, — сразу за водопадами Виктория, Ниагарский и Игуасу. То есть туристы смогут посмотреть не только чудо-Дэтянь, но и другие известные достопримечательности.

Жители Вьетнама две части водопада признают за один и называют его — Банзек. Но в любом случае этот водопад делится на две основные части и имеет одну основу.

Все жители Китая называют это чудо Дэтянь, как мы было сказано выше. В летнее время все маленькие части объединяются в одну, потому что в этом месте часто идут дожди, и уровень воды поднимается, по подсчетам специалистов, примерно на 30 метров. Вода разливается между деревьями, скалами, и ее слышно на много-много километров.

Как правило, туристы приезжают туда насладиться красотами и искупаться в прохладной воде. Также местные жители рекомендуют еще и сходить на пикник на скалы, которые расположены рядом. Там открываются прекрасные виды на водопады, к тому же слышен шум воды, который успокаивает и дает возможность расслабиться.

Рядом есть интересное ущелье, войти в которое можно только через одну пещеру, находящуюся рядом. Кстати, в пещере есть растения, которые могут расти только там.

Имейте в виду, что в этом месте нужно быть аккуратным и не ходить на разведку в пещеру по одному. Дело в том, что пещера — любимое место местных бандитов, где они часто укрываются от правоохранительных органов.

Если постараться, то рядом с ущельем можно найти сокровища, которые тоже будут интересны туристам, ценящим природу и все то, что она дает.

Кстати, на вершине водопада есть дорога, которая приводит к каменному столбу, стоящему на границе между Китаем и Вьетнамом. Там есть надписи на французском и китайском языках.

Интересно, что вокруг этого места достаточно давно ведутся споры, потому что в документах, касающихся границы, есть небольшие расхождения в вопросе демаркации.

Можно сказать, что это чудесное природное место больше всего заинтересует не столько обычных туристов, сколько тех, кто гоняется за историческими фактами и чем-то необычным.

Добраться до этих мест не составит труда — как из Китая, так и из Вьетнама, начиная с раннего утра и до позднего вечера, ходят многочисленные автобусы.

Также там можно встретить множество местных жителей, которые обожают фотографировать и фотографироваться. Согласитесь, что фотографии природы в социальных сетях сейчас достаточно популярны — общий пейзаж, селфи или фото на фоне водопадов станет приятным бонусом к вашей поездке.

Источник фото: ru. wikipedia. org

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