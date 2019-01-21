Стамбул: город, обязательный для посещения

Если вы собираетесь посетить столицу Турции — Стамбул, то эта статья для вас. Мы расскажем о тех достопримечательностях, которые стоит обязательно увидеть в этом удивительном городе.

Начнем с очень красивого места под названием Дворец Топкапы. Многие знают его потому, что именно здесь разворачивалось действие всемирно известного сериала "Великолепный век".

На данный момент это здание является музеем, который стал чрезвычайно популярен с момента выхода сериала на экраны.

Прямо у входа продается огромное число сувениров с изображением актеров фильма. Среди них — сумки, блокноты, посуда. Таким образом теплое отношение зрителей к сериалу приносит его создателям дополнительный доход.

Стоить уточнить, что съемки на самом деле проходили не в самом музее, а в декорациях, которые копировали помещения дворца. Конечно, поклонники сериала, прогуливаясь по этому дворцу, узнают интерьер комнат. Повсюду — восточная роскошь, яркие краски. Из внутреннего парка дворца открывается великолепный вид на Босфор.

Второе место в Стамбуле, о котором мало кто говорит, — красивая мечеть Сулеймание. Она — самая большая в Стамбуле по размеру и вторая — по значимости.

Именно здесь расположены усыпальницы Сулеймана Великолепного и Роксоланы, ее имя на турецком звучит как Хюррем. Да, снова отголоски сериала "Великолепный век".

Мечеть построили по приказу Сулеймана. Здесь четыре высоких минарета, которые обозначают тот факт, что Сулейман был четвертым по счёту падишахом Стамбула.

Десять балконов тоже построены не просто так. они символизируют десятое место в династии Османов. Вот так тщательно Сулейман подошел к постройке мечети.

Это здание поражает своей красотой и масштабами. Здесь есть бани, библиотеки, исламская школа, огромное количество кухонных помещений и даже обсерватория.

Очень красиво в здание мечети проникает свет. Он проходит через 136 витражных окон. А чего стоят усыпальницы исламских святых! Они выполнены с использованием разноцветного мрамора. Все архитектурные изыски и исторические особенности места будут интересны туристам вне зависимости от их религиозных предпочтений.

Ещё одно место, которое стоит посетить в Стамбуле, Дворец Ибрагима-паши. Это здание, кстати, тоже появлялось в сериале.

Султан Сулейман подарил дворец своему другу из любви и благодарности. Именно здесь прошла роскошная свадьба Ибрагима-паши и его возлюбленной Хатидже Султан.

На данный момент это — Музей турецкого и исламского искусства. Здесь экспонируются ковры, различная керамика, произведения каллиграфии, можно проследить историю Стамбула XVI века.

Также в музее собраны уникальные документы. Речь идёт об указах султанов, книгах со стихами Сулеймана Великолепного (между прочим, писал он весьма неплохо). Такого в сериале не увидишь, надо обязательно посетить музей.

Что касается наиболее популярного места в Стамбуле, это — Айя-София. Речь идёт об очень сложном с исторической точки зрения месте.

Это православный храм, который был построен в столице Византии -Константинополе. В XV веке собор превратили в мечеть. В 1935 году он стал музеем.

Собор часто ставят в один ряд с другими чудесами света, и это не просто так. Он был построен почти полторы тысячи лет назад и сейчас поражает всех путешественников своей красотой и роскошью.

Самое интересное, что в соборе можно увидеть фрески с изображением православных святых, которые соседствуют с надписями на исламском языке, взятым из Корана.

Любому сооружению его сложная и загадочная, а местами — и противоречивая история придает особый колорит. Айя-София — именно такое место.

Источник фото: commons. wikimedia.org

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