Что нужно знать, отправляясь на Шри-Ланку

Кто-то выбирает для отдыха одно-единственное место и каждый год проводит отпуск именно там. Но наступает момент, когда начинаешь понимать — тебя ждут новые страны и города, материки и острова… Самое время отправиться на Шри-Ланку. Что нужно знать о ней перед тем, как спланировать эту поездку?

Астрология

Интересно, что ланкийцы каждое важное событие в жизни проверяют по звездам. Младенцам в роддоме составляют гороскоп, который будет идти по жизни с маленьким человеком. Имя дается также на основании специальных подсчетов. Дата, когда начинают кормить малыша, также назначается астрологом. В три года, по традиции ланкийцев, для ребенка устраивают большой праздник, на котором ему впервые читают алфавит.

Астролог может высчитать сложный период в жизни ребенка, а также предложить отправить дитя на этот период в монастырь, чтобы избежать возможных опасностей.

Один из самых важных шагов в жизни молодых ланкийцев — свадьба. Конечно же, совместимость жениха и невесты тщательно проверяется. Но часто влюбленные идут на хитрости и меняют время или день, чтобы астрологи предсказали молодоженам прекрасное совместное будущее.

Постройку дома местные жители также согласовывают со звездами. Из-за этого на Шри-Ланке не принято покупать готовые дома.

Шри-ланкийские юбки

Традиционные мужские юбки на Шри-Ланке называются саронг. В настоящее время саронги носят деревенские жители.

Сари женщины носят здесь как в индийском стиле, так и в ланкийском. Традиционный сари можно легко узнать — на пояс девушки пришивают себе волан из ткани.

"Так и быть"

Неохотное согласие ланкийцы выражают особым способом: подбородок будто вычерчивает знак бесконечности. Часто это движение смущает европейцев. Но важно помнить, что это не отказ.

Молоко или не молоко?

На Шри-Ланке не принято пить молоко во время болезни. Это запрещается аюрведой. Она учит, что при болезни следует исключить молочку из рациона.

Скромные, но нетрезвые

Одной из самых пьющих наций в Азии считаются ланкийцы. Национальный напиток — арак. Но что самое удивительное, встретить пьяного ланкийца невозможно. В таком виде показываться на людях не принято. Поэтому если они и хотят снять напряжение после рабочего дня, то только под покровом ночи и родного дома.

Страшные монахи и гекконы

Как и во многих других культурах, на Шри-Ланке множество примет. Например, увидеть монаха, который отправляется в дальний путь, к неудаче, несмотря на то что монахов очень почитают в этом государстве.

Также плохой приметой является, если на голову вдруг упадет геккон.

Нет сексизму

Сексизм ушел из этих краев еще в конце XX века, когда на пост премьера-министра была избрана женщина. Мужчины и женщины имеют здесь равные права и зарплату. Когда девушка выходит замуж, она самостоятельно выбирает, что делать со своей фамилией: менять ее или оставить девичью.

Образование и традиции

В школах Шри-Ланки ученики носят форму. Всем детям предписана белая одежда. У девочек даже есть специальная школьная прическа — две косички. Родители маленьких ланкийцев раз в год получают кусок белой ткани, для того чтобы сшить две школьные формы. Однако из-за непрактичности цвета, этого, конечно же, недостаточно.

В школах действует 13-летняя система. После десятого класса сдается экзамен, после которого оставшиеся три года ученики посвящают уже профильным предметам.

После окончания школы дети сдают экзамен и поступают в университет. Обучение в высших учебных заведениях на Шри-Ланке бесплатное.

Грязная рука

Во многих азиатских странах левую руку считают нечистой. Ею не прикасаются к еде, не передают деньги и не здороваются.

Местные блюда на Шри-Ланке, как часто бывает в Азии, едят без столовых приборов. Из-за этого у каждой руки есть свое предназначение. Для гигиены местные жители используют левую руку, а для приема пищи — правую.

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