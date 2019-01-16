Девять причин посетить Кубу

Куба — остров, который находится посреди огромного океана. У многих это местечко ассоциируется с тропических климатом, морскими глубинами, красивыми песочными пляжами, пальмами и большим количеством туристов.

И ведь правда, если вы хотя бы раз побываете на Кубе, то потом всю жизнь будете хранить приятные воспоминания о ней, а сердце будет замирать при каждом упоминании об этом месте.

Туда захочется возвращаться снова и снова, чтобы испытать те же эмоции. На Кубе вы забудете обо всех проблемах в личной жизни и на работе, а будете только наслаждаться отдыхом.

Кстати, это местечко значительно отличается от остальных курортов тем, что на его улочках вы сможете увидеть множество автомобилей пятидесятых годов и даже "Жигули".

Хотя у жителей острова небольшие зарплаты, зато в их жизни есть большой плюс — свобода. Кубинский остров обладает особой атмосферой, которую можно прочувствовать, послушав речи Фиделя Кастро и окунувшись в книги Эрнеста Хемингуэя.

На самом деле, существует множество причин, по которым стоит посетить это место, но мы обозначим основные.

Первая причина — музыка. Она будет сопровождать вас везде, где бы вы ни были: на уличных вечеринках, выступлениях уличных музыкантов, в кафе и т. д. А еще на Кубе есть знаменитый бар-клуб, в котором постоянно играет сальса и сон — музыка, которая соединяет в себе испанские и африканские мотивы.

Кубу считают столицей самых интересных коктейлей и рома. Возьмите этот факт на заметку. Именно на острове впервые начали делать такие коктейли, как мохито, куба-либре, а также знаменитый бакарди.

На Кубе огромное количество баров, которые созданы в стилистике двадцатых-тридцатых годов прошлого века. В таких заведениях вы сможете в полной мере прочувствовать атмосферу и попробовать самые вкусные коктейли.

Для любителей кофе здесь тоже найдется место. Это еще одна причина посетить Кубу. К этому прекрасному напитку здесь относятся с особым трепетом, его зерна выращивают в горах Сьерра-Маэстра. Бобы оттуда имеют насыщенный оттенок и аромат. Интересно, что на Кубе принято подавать эспрессо либо с большим количеством сахара, либо с добавлением молока.

Также многие едут на остров за настоящими кубинскими сигарами, ведь они считаются поистине фирменным продуктом на Кубе, где принято наслаждаться курением и приятным ароматом местных сигар.

Кстати, кубинские сигары можно заказывать, при этом важно учитывать бренд. Если вам попалось название "Партагас", то заказ можно делать смело, потому что это — одна из самых знаменитых фабрик по производству сигар.

У Кубы интересная и богатая история, которую все жители знают и "по наследству" передают своим детям. Одна революция чего только стоит, которая к тому же определила будущее острова.

Стены многих домов отражают происходившие в те времена события. На них — граффити, которые смогут понять лишь истинные кубинцы. Одна из достопримечательностей — площадь Революции, считающаяся символом свободы.

На острове есть несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые — как и вся щедрая природа Кубы — привлекают туристов.

Архитектура Кубы завораживает, потому что отличается самобытностью. Дома сочетают в себе настоящее и отголоски прошлого. Так, например, особняки, которые раньше принадлежали влиятельным людям, стали обычными жилыми домами.

Про нескончаемое веселье вы могли и сами догадаться. На Кубе один фестиваль сменяется другим, и яркие впечатления вам точно обеспечены.

Источник фото: pxhere. com

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