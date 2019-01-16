Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Путешествия » Регионы
Южная Америка Азия Карибы Северная Америка Европа Африка
Автор Полина Козлова

Девять причин посетить Кубу

Путешествия » Регионы » Карибы

Куба — остров, который находится посреди огромного океана. У многих это местечко ассоциируется с тропических климатом, морскими глубинами, красивыми песочными пляжами, пальмами и большим количеством туристов.

«Причины, по которым стоит посетить Кубу». 397263.jpeg

И ведь правда, если вы хотя бы раз побываете на Кубе, то потом всю жизнь будете хранить приятные воспоминания о ней, а сердце будет замирать при каждом упоминании об этом месте.

Туда захочется возвращаться снова и снова, чтобы испытать те же эмоции. На Кубе вы забудете обо всех проблемах в личной жизни и на работе, а будете только наслаждаться отдыхом.

Кстати, это местечко значительно отличается от остальных курортов тем, что на его улочках вы сможете увидеть множество автомобилей пятидесятых годов и даже "Жигули".

Хотя у жителей острова небольшие зарплаты, зато в их жизни есть большой плюс — свобода. Кубинский остров обладает особой атмосферой, которую можно прочувствовать, послушав речи Фиделя Кастро и окунувшись в книги Эрнеста Хемингуэя.

На самом деле, существует множество причин, по которым стоит посетить это место, но мы обозначим основные.

Первая причина — музыка. Она будет сопровождать вас везде, где бы вы ни были: на уличных вечеринках, выступлениях уличных музыкантов, в кафе и т. д. А еще на Кубе есть знаменитый бар-клуб, в котором постоянно играет сальса и сон — музыка, которая соединяет в себе испанские и африканские мотивы.

Кубу считают столицей самых интересных коктейлей и рома. Возьмите этот факт на заметку. Именно на острове впервые начали делать такие коктейли, как мохито, куба-либре, а также знаменитый бакарди.

На Кубе огромное количество баров, которые созданы в стилистике двадцатых-тридцатых годов прошлого века. В таких заведениях вы сможете в полной мере прочувствовать атмосферу и попробовать самые вкусные коктейли.

Для любителей кофе здесь тоже найдется место. Это еще одна причина посетить Кубу. К этому прекрасному напитку здесь относятся с особым трепетом, его зерна выращивают в горах Сьерра-Маэстра. Бобы оттуда имеют насыщенный оттенок и аромат. Интересно, что на Кубе принято подавать эспрессо либо с большим количеством сахара, либо с добавлением молока.

Также многие едут на остров за настоящими кубинскими сигарами, ведь они считаются поистине фирменным продуктом на Кубе, где принято наслаждаться курением и приятным ароматом местных сигар.

Кстати, кубинские сигары можно заказывать, при этом важно учитывать бренд. Если вам попалось название "Партагас", то заказ можно делать смело, потому что это — одна из самых знаменитых фабрик по производству сигар.

У Кубы интересная и богатая история, которую все жители знают и "по наследству" передают своим детям. Одна революция чего только стоит, которая к тому же определила будущее острова.

Стены многих домов отражают происходившие в те времена события. На них — граффити, которые смогут понять лишь истинные кубинцы. Одна из достопримечательностей — площадь Революции, считающаяся символом свободы.

На острове есть несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые — как и вся щедрая природа Кубы — привлекают туристов.

Архитектура Кубы завораживает, потому что отличается самобытностью. Дома сочетают в себе настоящее и отголоски прошлого. Так, например, особняки, которые раньше принадлежали влиятельным людям, стали обычными жилыми домами.

Про нескончаемое веселье вы могли и сами догадаться. На Кубе один фестиваль сменяется другим, и яркие впечатления вам точно обеспечены.

Источник фото: pxhere. com

Читайте также:

С начала года Кубу посетил миллион туристов

Как при росте цен сэкономить на турпоездках

В Италии заявили о несерьезности разговоров про выход страны из ЕС В Италии заявили о несерьезности разговоров про выход страны из ЕС

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы Куба туризм страна путешествия
Обсудить
Актуальная аналитика
Карибы
Девять причин посетить Кубу
Интересное и полезное
Колючий, но дружелюбный: выбираем ежа в качестве питомца
Советское наследие
Как "беспилотник" СССР атаковал Европу
Новости Все >
США призвали армию Венесуэлы не подчиняться Мадуро
Первый в мире отель с роботами уволил часть сотрудников
Из России выдворили журналистку-критика украинских властей
Из-за редкого заболевания женщина не может слышать мужские голоса
Эксперты: инвестбанки теряют прибыль в России
В США предупредили: китайские рыбаки могут спровоцировать военный конфликт
На курорте "Роза Хутор" пройдет этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин
В Италии заявили о несерьезности разговоров про выход страны из ЕС
Черный шоколад помогает от кашля лучше лекарств
ЕС планирует санкции против Петрова и Боширова
Сейчас читают
Девять причин посетить Кубу
Карибы
Девять причин посетить Кубу
Колючий, но дружелюбный: выбираем ежа в качестве питомца
Интересное и полезное
Колючий, но дружелюбный: выбираем ежа в качестве питомца
Соседи по ЕС могут отомстить Германии за "Северный поток-2"
Мировая кооперация
Соседи по ЕС могут отомстить Германии за "Северный поток-2"
Читательский топ
Шойгу анонсировал "Гром": по всей России пройдут ядерные учения
Секретарь Совбеза раскрыл дальность "нарушающей ДРСМД" ракеты
Запад раскрывает все секреты Гитлера
Любовь д'Артаньяна: реальность горче сказки
Расплата за предков: христианское мнение
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?

После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.

Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Шойгу анонсировал "Гром": по всей России пройдут ядерные учения
Военные новости
Шойгу анонсировал "Гром": по всей России пройдут ядерные учения
Дальний Восток
Китай планирует казнить канадца несмотря на возмущение Запада
Новости Украины
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Общество
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?

После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.

Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Единая Россия
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Политика. Новости и аналитика
Лужков посоветовал отдать Японии "два маленьких острова"
Новости Украины
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Советское наследие
Советского солдата гнобят, потому что боятся

Почему Польша, Украина, США, Прибалтика и иже с ними пытаются унизить подвиг советского солдата? Что это - чистая политика, неонацизм, историческая зависть? Глава департамента поисковой и конструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский, побывавший в эфире Pravda.Ru, говорит, что это страх перед советским солдатом.

Советского солдата гнобят, потому что боятся
Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой
Советское наследие
Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой
Советское наследие
"Петра Войкова коварно оклеветали"
Советское наследие
Советский убийца американских авианосцев
Соломон Соловьев Заложники жизненных обязательств - Гороскоп дня Соломон Соловьев Андрей Михайлов Города-герои - 12 столпов Великой Победы Андрей Михайлов Любовь Степушова Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле? Любовь Степушова
Комментарии
США задействуют Украину для давления на Европу
США призвали армию Венесуэлы не подчиняться Мадуро
Из России выдворили журналистку-критика украинских властей
Рыбопромышленники бьют тревогу: отрасль в сетях "чудовищной лжи"
ЕС планирует санкции против Петрова и Боширова
На курорте "Роза Хутор" пройдет этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин
Скрипаль не поверил, что его могли отравить по приказу Кремля
Из России выдворили журналистку-критика украинских властей
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Из России выдворили журналистку-критика украинских властей
Nature: магнитный полюс Земли смещается в Россию
США задействуют Украину для давления на Европу
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Представитель Центробанка: русские сказки воспитывают в детях "халяву"
США задействуют Украину для давления на Европу
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Канада попросила Китай о снисхождении
Чубайс поддержал введение соцнорм энергопотребления
История и современность Все >
Александр Флеминг и пенициллин: о случайном открытии на дне грязной чашки
Александр Флеминг и пенициллин: о случайном открытии на дне грязной чашки
Тайна "зеленых детей" из Вулпита
Тайна "зеленых детей" из Вулпита
США думают, как уничтожить Великую подземную стену Китая
США думают, как уничтожить Великую подземную стену Китая
Американский адмирал заявил о конце периода господства США на море
Американский адмирал заявил о конце периода господства США на море
Секретарь Совбеза раскрыл дальность "нарушающей ДРСМД" ракеты
Секретарь Совбеза раскрыл дальность "нарушающей ДРСМД" ракеты
Солдаты США учились носить ядерные рюкзаки
Солдаты США учились носить ядерные рюкзаки
Новый самолет-заправщик ВВС США изменит технологию дозаправки в воздухе
Новый самолет-заправщик ВВС США изменит технологию дозаправки в воздухе
Почему сын и наследник Дмитрия Донского долгое время скрывался в Молдавии
Почему сын и наследник Дмитрия Донского долгое время скрывался в Молдавии
Дворцовые перевороты: почему похожи Россия и Дания
Дворцовые перевороты: почему похожи Россия и Дания
Как Путин приказал расселить взорванный дом в Магнитогорске
Как Путин приказал расселить взорванный дом в Магнитогорске
Озвучен сценарий развала Украины после выборов
Озвучен сценарий развала Украины после выборов
Женское Все >
Новая замечательная фиалка: стрептокарпус
Новая замечательная фиалка: стрептокарпус
Как укрыть гортензию, чтобы она зацвела в конце мая
Как укрыть гортензию, чтобы она зацвела в конце мая
Легкоусвояемая древесная зола: секреты подкормки
Легкоусвояемая древесная зола: секреты подкормки
Подготовка теплиц и парников к новому дачному сезону
Подготовка теплиц и парников к новому дачному сезону
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
У жителя Массачусетса в глазах появились "пончики" после приема огромной дозы виагры
У жителя Массачусетса в глазах появились "пончики" после приема огромной дозы виагры
Чем для человека опасен громкий шум
Чем для человека опасен громкий шум
Мягко сработано: выбираем продукты для мягкого очищения
Мягко сработано: выбираем продукты для мягкого очищения
Мобильные приложения отучат от вредной пищи и помогут похудеть.
Мобильные приложения отучат от вредной пищи и помогут похудеть.
Катя Варнава высказала надежду, что инста-добро победит инста-зло
Катя Варнава высказала надежду, что инста-добро победит инста-зло
Рианна подала в суд на отца
Рианна подала в суд на отца
Выявлены города Подмосковья с рекордно низкой стоимостью "вторички"
Выявлены города Подмосковья с рекордно низкой стоимостью "вторички"
Экстремальные диеты знаменитостей
Экстремальные диеты знаменитостей
Вещи, от которых нужно избавиться ради собственного здоровья
Вещи, от которых нужно избавиться ради собственного здоровья
Мужское Все >
Глава Колымы извинился за перед россиянами
Глава Колымы извинился за перед россиянами
Чтобы рыба не пропала
Чтобы рыба не пропала
Спальня в стиле модерн - сказочные сны под балдахином
Спальня в стиле модерн - сказочные сны под балдахином
Преимущества совмещения кухни со столовой
Преимущества совмещения кухни со столовой
Освещение в доме: как сделать его правильным
Освещение в доме: как сделать его правильным
Тенденции 2019 года в интерьере
Тенденции 2019 года в интерьере
Не нужно выбрасывать эти вещи
Не нужно выбрасывать эти вещи
Заблуждения о питании и тренировках
Заблуждения о питании и тренировках
Десять заповедей обретения мощной спины
Десять заповедей обретения мощной спины
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Украинский священник: "Я проклял их, и они умерли"
Украинский священник: "Я проклял их, и они умерли"
Путин назвал ПЦУ угрозой мировому православию
Путин назвал ПЦУ угрозой мировому православию
Колючий, но дружелюбный: выбираем ежа в качестве питомца
Колючий, но дружелюбный: выбираем ежа в качестве питомца
Бездомные животные: каков мировой опыт
Бездомные животные: каков мировой опыт
Топ-8 сомнительных методов дрессировки собак
Топ-8 сомнительных методов дрессировки собак
Попугай ара: особенности содержания
Попугай ара: особенности содержания
Хвост трубой: расшифровываем кошачьи знаки
Хвост трубой: расшифровываем кошачьи знаки
Какие опасения вызывает Солнце у ученых?
Какие опасения вызывает Солнце у ученых?
Самые безумные ученые в истории человечества
Самые безумные ученые в истории человечества
В США в рыбном магазине нашли редкого лобстера
В США в рыбном магазине нашли редкого лобстера
Северный магнитный полюс Земли смещается в Сибирь
Северный магнитный полюс Земли смещается в Сибирь
Пациенты пензенской больницы обнаружили в отделении кровати из досок и стульев
Пациенты пензенской больницы обнаружили в отделении кровати из досок и стульев
Целительница порезала лицо Алле Пугачевой
Целительница порезала лицо Алле Пугачевой
Можно не платить за свет и воду
Можно не платить за свет и воду
В Льюисберге у пенсионерки исчез пруд
В Льюисберге у пенсионерки исчез пруд
Евросоюз
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?

Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit? Если мы не мазохисты, то мы - за Brexit , считает эксперт Николай Платошкин.

Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
США задействуют Украину для давления на Европу
США и Канада. Новости и аналитика
США задействуют Украину для давления на Европу
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ