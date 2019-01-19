Что интересно посмотреть в Осетии

Что знает об Осетии обычный российский житель? Одна — наша, вторая — Южная; там и осетинские пироги, и Беслан. Однако на этом достопримечательности Осетии не заканчиваются. Что же еще нужно знать об Осетии?

Во-первых, во Владикавказе можно посетить Русский театр, где билет на место в первом ряду в амфитеатре можно купить где-то за 300 рублей. За такую же цену во время антракта можно приобрести в буфете бокал спиртного и бутерброд с сыром или колбасой.

Здесь театральную культуру уважают: практически не находится тех, кто бы пришел в театр в джинсах, футболке и кедах, коротких юбках и с ярким макияжем. Во время представления никто не разговаривает. Над шутками смеются, даже если эти шутки и вовсе не смешные. Актеры же, соответственно, пытаются играть так, чтобы порадовать зрителя — после спектаклей их несколько раз вызывают на бис, отбивают ладони.

Рядом с театром находится главная пешеходная улица Владикавказа — проспект Мира. Пожалуй, это единственное место во всем городе, где можно купить себе стаканчик вкусного кофе. Неподалеку находится также один из самых старых парков России. Выглядит, правда, он несколько запущенно, а пруд можно сравнить с небольшим болотом. Там же находится маленькая мечеть Мухтарова, построенная около 1900 года.

На прилегающих к проспекту Мира улочках множество баров. Стоит зайти в заведение под названием Notre Ville с живой музыкой и вкусным бельгийским пивом. А недалеко от центра вы найдете забегаловки, в которых готовят традиционные пироги фыдджын. Можно также найти различные атмосферные дворики и подворотни в духе Санкт-Петербурга.

Добравшись до Беслана, не надейтесь найти такси. Весь город вам придется обойти пешком. Обычно на Кавказ приезжают веселиться, танцевать и, конечно же, пить чачу. Однако, помимо веселья, стоит помнить и о случившейся здесь однажды трагедии. В городе до сих пор стоит печально известная школа №1. Здание школы находится за старым и покосившимся забором, и все так же виднеется купол расстрелянного помещения спортзала. Это важно — помнить.

Печальная и молчаливая картина нарушается лишь строителями Храма бесланских младенцев, который не могут построить уже около восьми лет — закладной камень был освящен еще в 2010 году.

Из Беслана можно улететь на самолете. Однако, как уже было написано выше, такси вы в городе не найдете, а до аэропорта целых 6,5 километра. Даже маршрутки с номером "15" (кстати, на базе легковых автомобилей: "девяток", "Лады Весты" и др.) в аэропорт вас тоже не довезут. Единственный вариант (если, конечно, вы не хотите идти пешком) — "голосовать" на дороге, надеясь, что какой-нибудь водитель остановится и возьмет попутчиков.

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