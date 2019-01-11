Испанские каникулы по приятной цене: как организовать

Испания всем хороша — уютные города с уникальной архитектурой, поразительные пейзажи, шикарные пляжи, современные парки развлечений. И не стоит опасаться, что такая поездка ударит по карману.

Из этой статьи вы узнаете, как можно потратить на путешествие намного меньше денег, чем вы ожидали. Экономия станет приятным дополнением к вашему отпуску.

Самолётом, поездом и автомобилем

Прежде всего, слово "тур" следует исключить из своего лексикона. Есть смысл подготовиться к поездке самостоятельно - от транспорта до развлечений.

Теперь поговорим о том, как добраться (и побыстрее) до самой Испании, — о самолётах. Прямой рейс всегда приносит большие расходы. Это аксиома.

Обратите внимание на рейсы с пересадками в аэропортах Франции, Италии или Германии. Они не всегда удобны, но и плюсы найти тоже можно.

Если пересадка долгая, прогуляйтесь по какому-нибудь красивому европейскому городу. В среднем экономия составит 4-5 тысяч рублей. А если в путешествие отправляются, например, студенты, эта сумма весьма внушительна. Не каждый из них получает стипендию в таком объеме.

Теперь о внутреннем транспорте. По сравнению с другими европейскими странами - цены на железнодорожный транспорт в Испании достаточно щадящие, причём их можно снизить ещё больше.

Во-первых, нужно покупать билеты заранее и на официальном сайте испанского аналога РЖД - компании Renfe. Загляните на сайт Interrail и найдёте информацию о безлимитных проездных и прочих достижениях железнодорожного гения.

Не всем нравится железнодорожная романтика, поэтому нельзя сбрасывать со счетов аренду автомобиля. Главное — выправить международные водительские права в ближайшем к дому МФЦ.

Пунктов проката по стране много, да и цены на бензин там ниже, чем в других европейских странах. Только не забывайте внимательно читать договор об аренде, чтобы случайно не попасть в рабство. А ещё - не забывайте пользоваться бесплатными альтернативными дорогами.

Пристанище

К глубочайшему сожалению, нельзя просто так взять и поселиться в любом понравившемся красивом месте. Этот вопрос тоже решается заранее.

Здесь всё максимально просто: если хочется почувствовать себя королём или хотя бы герцогом, нужно запланировать поездку на так называемый мёртвый сезон (с ноября по март, когда туристов намного меньше) и забронировать неплохую гостиницу.

В других случаях обратите внимание на хостелы. В приморских городках вообще можно недорого снять квартиру. Главное, чтобы всё делалось заранее.

Услада для души

В Испании всегда есть чем заняться и на что посмотреть. Великое множество музеев и культурных мероприятий можно посетить за совсем небольшие деньги: во многих городах продаются туристические карты, дающие различные скидки и безлимитный проезд на общественном транспорте.

Некоторые обзорные экскурсии бесплатны, единственной проблемой может стать незнание испанского или хотя бы английского языков, потому что вероятность найти на месте гида, говорящего по-русски и согласного поработать за идею, стремится в отрицательную область.

Корриду и фламенко нужно вынести за скобки, ведь подобные развлечения уже успели приесться.

В мёртвый сезон идеальными для посещения считаются города, известные своей богатейшей историей: Толедо, Саламанка, Сеговия, Малага, Гранада, Кордова, Севилья, Кадис… Вот уж где можно будет ощутить всё величие Испании и её невероятную энергетику!

…И для желудка

Национальная кухня считается одной из лучших наживок для рыбы-туриста, и Испания здесь не исключение.

Гаспачо, паэлья, хамон, туррон — миллион блюд и сладостей! А систему тапас-баров нужно вообще внести в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: закажешь себе напиток, а к нему ещё и вкусную закуску предложат практически задаром. Эти закуски (обычно канапе или бутерброды с разными наполнителями) и называются "тапас".

Если после поездки в Испанию показания весов увеличатся, жалеть об этом не стоит. Ведь впечатлений (в частности, гастрономических) потом хватит на долгие годы вперед.

Источник фото: ru.wikipedia.org

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