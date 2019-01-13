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Автор Андрей Зипунов

Чем радует туристов Кипр

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Остров Кипр — отличный выбор для летнего путешествия. На этом куске земли есть, куда пойти и на что посмотреть.

Чем радует туристов Кипр. 396974.jpeg

Исторические постройки

Кипр сохранил несколько примечательных мест, связанных с мировой историей.

1. Гробницы царей в южно-западном городе Пафос - полноценный комплекс с подземными помещениями внутри скал. Первые гробницы построены в IV веке до нашей эры. У захоронений можно найти кувшины, в которых хранились напитки. Каждая гробница пронумерована.

2. Катакомбы Святой Соломонии - еще одна достопримечательность в городе Пафос. Фисташковое дерево — изюминка данного места. Если привязать кусок ткани на его ветке и попросить Соломонию избавиться от какой-либо болезни, молитва будет услышана. Также колодезная вода в катакомбах считается полезной.

3. Винзавод Кео Алики - украшение города Лимассол. Посетитель может посмотреть на винное производство, бесплатно попробовать продукцию, узнать об истории происхождения завода и приобрести вино по выгодной цене.

4. Город Соли - исторический памятник, сохранившийся возле столицы Никосия. Представляет из себя храмовые и дворцовые останки. Руины защищены специальными навесами. У каждой постройки имеется указатель, из которого можно узнать название и примерную дату создания сооружения.

5. Дворец Архиепископа - достопримечательность в центре Никосии. Внешне он напоминает древние венецианские здания, хотя дворец построен в 1961 году. Дворец стал местом боевых действий, когда Кипр воевал с Турцией в 1970-е. Позднее перед зданием воздвигли статую архиепископа Макариоса, боровшегося за независимость Кипра.

Пейзажи острова

Помимо архитектуры, Кипр может предложить природные красоты.

1. Купальня Афродиты на заливе Хризоху - маленький скальный грот. Благодаря родникам купальня остается холодной даже в жаркий период. Глубина купальни — 0,5 метра, а диаметр достигает пяти метров. В этом месте полно известняка.

2. Пляж Петра ту Ромиу - романтичное место с валунами и чистой водой. Существует поверье, что, искупавшись в полночь, можно обрести вечную молодость и счастливую семейную жизнь. Также на этом пляже имеется таинственный камень Афродиты. Ритуал возле него поможет найти свою вторую половинку.

3. Эвкалиптовая роща в городе Лимассол - достопримечательность, занимающая 1,5 километра побережья. Эвкалиптовые деревья помогают спрятаться от жаркого солнца. Эфирные испарения способствуют расслаблению. Также в этом месте есть площадки для игр и прочие туристические заведения.

4. Голубая лагуна Айя-Напа - живописная локация из скал, растений и голубых морских вод. Возле лагуны можно исследовать пещеры. Также есть возможность принять участие в лодочной экскурсии.

5. Соленое озеро - комплекс из нескольких озер между Ларнакой и деревней Дромоласкиас. Площадь этого места составляет пару квадратных километров. Здесь зимуют фламинго, которых можно запечатлеть на фото и видео.

Развлекательные зоны

На острове Кипр есть места для приятного времяпрепровождения.

1. Национальный парк Акамас. Здесь собраны: редкая растительность, вроде горной лаванды или восточного платана, и десятки видов различной фауны. Ущелье Авакас — монументальная достопримечательность. Его высота — 30 метров, а длина — три километра.

2. Танцующие фонтаны в городе Протарас устраивают по вечерам целое шоу с ритмичной музыкой и дымовыми эффектами.

3. Лесной парк "Каво Греко" - излюбленное туристами место, где сохранились несколько сотен видов растений и разнообразная фауна. Здесь можно заняться рыбалкой и дайвингом.

4. Пляж Финикудес - пальмовая территория с безупречной чистотой, санитарной зоной, душевой и прокатом инвентаря.

Кипр принесет туристу немало положительных впечатлений. Потраченные деньги на поездку стоят того.

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Темы Кипр туризм путешествия достопримечательности
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