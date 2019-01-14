Родос: более 300 солнечных дней в году для вашего отдыха

Красивая греческая легенда, посвятившая остров Родос богу солнца Гелиосу, и по сей день является его талисманом. Этот остров — как никакой другой в Греции — залит щедрым солнцем более трехсот дней в году. Его омывает ласковое Средиземное море с востока, а свежий ветер гонит бирюзовые волны Эгейского моря с запада.

В незапамятные времена древнегреческие боги во главе с Зевсом решили однажды поделить между собой землю, расстилавшуюся на все четыре стороны света от горы Олимп. В это время бог солнца — Гелиос объезжал землю на своей лучезарной колеснице, и олимпийцы, увлеченные дележом, о нем забыли.

Чтобы загладить вину перед Гелиосом, Зевс поднял из глубины моря чудесный остров, весь усыпанный розами. Гелиосу так понравился остров, что он назвал его именем любимой нимфы — Родос (роза), с которой поселился на острове. Впоследствии их внуки основали на Родосе прекрасные античные города, которые были названы их именами — Линдос, Камирос и Ялиссос.

Жемчужиной называют Родос все путеводители. Для современного туриста здесь собрано все, что может удовлетворить любые запросы в области истории, культуры и религии, а уровень отельного отдыха на Родосе поддерживает европейские высокие стандарты.

Гармония античности

Для многих средиземных цивилизаций и народов Родос стал колыбелью и родным домом. Первыми, кто оставил яркий след в развитии культуры острова, были греки — философы и поэты, архитекторы городов и скульпторы.

Именно родосцы создали статую Ники Самофракийской, а в третьем веке до нашей эры воздвигли удивительную статую Колосса Родосского — седьмое чудо античного света.

По преданию, гигантская статуя покровителя острова — бога солнца Гелиоса возвышалась в том месте, где теперь порт Родоса и Морские ворота с башнями, охраняющими вход в город.

Для любителей археологии и древностей на острове найдется немало достопримечательностей — античный акрополь и олимпийский стадион на востоке острова, в городке Линдос, а также руины древнего города Камира, сохраняющие представление о жилых кварталах, площади и водопроводе эллинистического Родоса.

В начале первого тысячелетия на Родосе побывал апостол Павел и принес народу острова христианство, а через некоторое время Родос перешел под покровительство Рима.

В IV веке историческая судьба Родоса ввела его в состав Византии, под чьим владычеством он находился почти тысячу лет, до завоевания орденом крестоносцев-госпитальеров.

В XVI веке Родос был захвачен Османской империей, и Турция владела островом до начала бурного XX века. В объятия родной Греции Родос вернулся только после второй мировой войны, в 1948 году. Некоторое время Родос находился под протекторатом Британии, чему и обязан отличными дорогами и грамотной инфраструктурой.

Родос христианский

Смена империй, культур, религий создала на небольшом острове неповторимый колорит — здания византийских церквей в старом городе соседствуют с турецкой мечетью, узкие средневековые улочки ведут к огромному замку крестоносцев, окруженному мощнейшей крепостной стеной со рвами и перекидными мостами.

Дворец великих магистров, выстроенный на Родосе, — это поистине город в городе, с улицей Рыцарей, комплексом оборонительных сооружений. А сами рыцари, изгнанные турецким султаном с Родоса, уехали на Мальту и основали уже там известный Мальтийский орден.

Крестоносцы оставили в Родосском дворце магистров коллекцию икон, оружия и драгоценностей — все это можно увидеть на экскурсиях по дворцу-музею.

Греки, исповедующие православие, сохраняют множество преданий о чудотворных иконах и источниках.

Многим из них посвящены монастыри и красивые храмы, например, храм Филеримской иконы Божией Матери, написанной, по преданию, евангелистом Лукой.

Среди христианских святынь острова известны монастырь Богородицы Цамбики и храм Святого Пантелеймона в живописной горной деревеньке Сиана.

Храм Богородицы Цамбики выстроен на самом верху горы на восточном побережье острова. К нему ведет многоступенчатая лестница. Перед иконой Богородицы Цамбики молятся о даровании детей. Внизу, под скалой, расстилается чудеснейшая панорама Средиземного моря и самый лучший пляж на острове, покрытый белым песком.

В объятии двух морей

Восточное средиземное побережье острова располагает песчаными пляжами и спокойным морем. Здесь находятся европейские отели лучшего уровня с изысканными ресторанами и бурной жизнью ночных клубов.

Напротив, западное побережье Родоса, омываемое ветреным Эгейским морем, представляет собой несколько "дикие" галечные пляжи, скалистые горы, укрытые густыми сосновыми лесами.

Поселок Ялисос, расположенный неподалеку от столицы острова (города Родос), — настоящий рай для серфингистов, которых здесь превеликое множество. Специально оборудованные клубы позволяют заниматься разными видами профессионального морского спорта.

На западном побережье расположены руины замков — Монолитос и Критиния, выстроенных в период войн с Османской империей. Замки располагались высоко над берегом, на скалистых выступах, что давало потрясающую морскую панораму. Насладиться видом синего моря, усыпанного ожерельем небольших островов, можно и сегодня.

Одной из известнейших достопримечательностей острова является "поцелуй двух морей" — место слияния Эгейского и Средиземного морей. Это узкий перешеек суши, где сходятся запад и восток. В этом месте также буйствуют ветра, а романтики морскому пейзажу добавляют разноцветные паруса серфингистов.

Местная кухня сочетает в себе изысканность средиземноморских рецептов и свежайшие продукты. Разнообразием меню может удивить не только столица острова — Родос, но и деревенская таверна, в которой свежий улов морепродуктов приготовят по вашему желанию и на ваших глазах.

"Солнечность" острова отразилась во всем, в первую очередь — в поведении и характерах жителей. Доброжелательность, радушие, неиссякаемый оптимизм составляют секрет обаяния родосцев.

И много веков назад, и сегодня Родос остается солнечной греческой сказкой, которую шепчут моря друг другу.

Источник фото: Pravda.Ru

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