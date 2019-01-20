Дрезден: классический и современный

Дрезден является одним из самых крупных немецких городов. Некоторые называют его "Флоренцией на Эльбе" (Эльба — река в Германии).

В Дрездене всегда очень много туристов, у каждого из которых в поездке цели весьма разные. Кто-то хочет окунуться в прошлое и посмотреть исторический центр, а кто-то — почувствовать ритмы современного искусства и культуры.

Дорога до Дрездена не будет долгой — до города можно добраться из Москвы или Санкт-Петербурга всего за два часа на самолете. Чем же можно заняться в Дрездене.

Дрезден классический

Первые упоминания о Дрездене встречаются еще в летописях XIII века. Пика своей известности город достиг уже через пять лет после этого, когда Саксонским княжеством начал управлять Август Сильный (он же возглавлял Польшу и Литву).

С Россией у Дрездена очень богатая история взаимоотношений: сюда приезжали Екатерина II и Александр I. Пейзажи Дрездена, как известно, весьма серьезно повлияли на творчество многих русских деятелей культуры, например, - Достоевского и Чайковского.

Самое главное, что стоит посетить в Дрездене — Цвингер. Это архитектурный комплекс в стиле барокко. Рядом находится картинная галерея — правда, сейчас она находится на реставрации, и открыта галерея будет только зимой следующего года.

Посмотреть можно также Физико-математический салон (это бывшая кунсткамера); Стеклянную мануфактуру (современное здание Volkswagen) или Музей фарфора.

Фарфор был предметом особой страсти Августа Сильного, поэтому он собрал огромную коллекцию изделий из фарфора, привезенных из Китая. Благодаря ему технологию произведения фарфора освоили и в Дрездене.

В Старом городе также проводятся экскурсии — их можно посетить в понедельник и пятницу. Конечно, удовольствие это не бесплатное. Экскурсия с русскоязычным гидом длиной около двух часов будет стоить для взрослых 15 евро (зато бесплатна для детей, которые еще не достигли возраста 14 лет).

Дрезден молодежный

Для ознакомления с современной культурой туристы отправляются на другой берег реки, где расположился Новый город (такое название он имеет, несмотря на то, что строить его начали еще в XIX веке). В отличие от Старого города, Нойштадт почти не пострадал во время Второй мировой.

Среди обязательных пунктов программы достопримечательностей Дрездена должен быть дворец-резиденция, в котором находится одна из самых богатых сокровищниц всего мира — "Зеленые своды".

Здесь - целых два музея — "Старые Зеленые своды" и "Новые". Любителям искусства понравится "Альбертинум", где находятся картины многих известных художников.

Посмотреть стоит также замок Пильниц и замок Морибург посреди озера — тот самый, который известен по фильму "Три орешка для Золушки".

Наконец, не забудьте о гастрономических удовольствиях. Из классических немецких блюд туристы предпочитают свиную рульку, различные колбасы и пряный хлеб.

Десерты обычно представляются в виде ягодных пирогов или (в рождественские дни) штоллен — традиционной новогодней выпечки. Саксонцы обожают также черный кофе, творожный пирог и светлое пиво.

Источник фото: pxhere.com

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