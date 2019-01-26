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Автор Мария Иванова

Израиль: места, которые обязательно надо посетить

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Путешествия — это всегда хорошо. Еще лучше, когда в своем путешествии вы точно знаете, какие места обязательно стоит увидеть. Очень обидно покидать какой-то город или страну с мыслями, что какие-то важные объекты или природные явления вы упустили из виду. Для того чтобы этого с вами не произошло, мы расскажем вам о самом интересном в Израиле.

Израиль: места, которые обязательно надо посетить. 397829.jpeg

Это страна, которая располагается на территории, хранящей многотысячелетнюю историю. Конечно, все мы знаем, что в Иерусалиме расположены такие мировые святыни, как Стена Плача, Храм Гроба Господня, мечеть Куббат ас-Сахра. Но, кроме этих всемирно известных объектов, есть еще и другие.

Начнем с того, что стоит посмотреть вообще всю историческую часть Иерусалима. Нужно обязательно попасть на Масличную гору. Там лучше всего встретить рассвет. Прогуляться по Крепостной стене. Там пройти на смотровую площадку. Она располагается на австрийском хосписе.

Очень интересно погулять по заброшенной деревне Лифта, послушать тишину маленького Йемин Моше. А если вам интересна социальная составляющая Иерусалима, обязательно покатайтесь на общественном транспорте, он в этом городе просто великолепен.

Если вы попали в Иерусалим, вам обязательно нужно съездить в Вифлеем, город, где много важных с религиозной точки зрения мест. Именно здесь, если верить Евангелию, родился Иисус Христос, отсюда родом и библейский царь Давид. Для того чтобы доехать до Вифлеема, нужно сесть на автобус от Дамасских ворот, его номер 231. Таким образом вы доберетесь до КПП на палестино-израильской границы. Чтобы посмотреть самые главные достопримечательности этого религиозного города, можно воспользоваться общественным транспортом или такси, здесь это абсолютно доступно.

Еще одним местом, которое обязательно посетить, является крепость Масада. Она расположена на вершине скалы Иудейской пустыни. Около 2000 лет назад в этом месте жила семья царя Ирода Великого, там же хранилось все царское золото.

В 67 году уже нашей эры эту крепость осадили римляне. Прошло всего три года и все еврейские мужчины, которые находились внутри, нашли в себе силы убить своих жен, затем они убили детей, а потом убили сами себя. Они не хотели сдаваться, до последнего давали врагу отпор. Дошло до того момента, когда в крепости остался последний выживший человек, он просто поджег ее и сгорел сам.

Сейчас это просто руины, здесь остались следы синагоги, бани, византийского монастыря, фрагменты различных настенных росписей и мозаик. Именно поэтому стоит посетить крепость.

Конечно, если мы говорим об Израиле, мы не можем не сказать о Мертвом море. Так называется самое соленое море на свете (вообще, это озеро). Здесь не живут рыбы и другие организмы, слишком много соли, для человека эта вода очень полезна. К слову, Мертвое море является самым низким участком суши на планете.

Здесь нужно быть осторожным, купаться разрешается только там, где созданы специальные пляжи, в противном случае можно угодить в твердую соляную корку. Очень внимательно нужно отнестись к своим глазам, в которые не должна попасть вода Мертвого моря, наденьте очки.

Что касается Тель-Авива, это очень интересный город, очень контрастный. Здесь вы можете найти самые современные отели, а еще маленькие уютные домики. Обязательны к посещению в Тель-Авиве такие места, как площади Бялик и Дизенгофф, улочки старинного Неве-Цедек и Яффо.

Последнее — старинные улицы города, там стоит встретить закат. Квартиры в Яффо стоят недорого, это лучшее место для остановки, если вы хотите пожить в тишине, но в столице. Старый город красив и умиротворен. Яффо — не тот Тель-Авив, который вам покажет Google. Там нет многоэтажек со стеклянными стенами, зато есть прекрасные узкие улочки с мощением и восточные арки, дающие понять, куда вы приехали отдыхать. Что касается лучшей смотровой площадки, то этим местом в Тель-Авиве является башня Азриэли.

Счастливого вам путешествия и ярких впечатлений!

На фото: Тель-Авив. Источник: Pravda.Ru

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Темы туризм Израиль путешествия Ближний Восток достопричечательности
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