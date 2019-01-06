Визы в США стали дороже в два раза

С начала 2019 года туристам, желающим получить многократную визу для посещения Америки, придется выплатить дополнительный сбор. Стоимость визы, таким образом, увеличится почти в два раза.

О решении властей США в отношении очередного усиления санкций по отношению к туристам из РФ стало известно из заявления, появившегося на официальном сайте посольства и консульства Штатов в России. Там говорится, что при подаче заявления B1/B2 (наиболее распространенный тип визы, требующийся для совершения поездки в туристических или деловых целях) придется уплатить новый сбор в размере 143 долларов, если речь идет о мультивизе.

Однократное путешествие по делам бизнеса или туризма будет стоить россиянам 160 долларов визового сбора — столько же раньше платили за однократную и многократную визу в Соединенные Штаты. Однако для совершения нескольких поездок такая виза не подойдет. В общей сложности цена визы в США с 1 января 2019 года выросла до 303 долларов.

Новые правила касаются всех граждан Российской Федерации, где бы они ни проживали, а также уже действующих обладателей многократных виз. При повторном продлении визы они обязаны уплатить дополнительный сбор, либо их виза будет заменена на однократную.

В настоящее время из-за закрытия нескольких представительств США в России время ожидания очереди на подачу документов и изготовления визы серьезно увеличилось. В связи с этим многие туристы предпочитают ездить на собеседование в Грузию, страны Прибалтики или во Владивосток, где попасть на собеседование стало легче. Представители туристической сферы, специализирующиеся на турах в США, подтвердили, что правила для всех россиян будут одинаковы, где бы они ни подавали документы.

На сайте посольства США в России объясняется причина введения новых расценок на получение виз — по принципу взаимности. Дело в том, что именно 303 доллара приходится платить американцам для получения визы в Россию, теперь эти правила были уравнены для обеих сторон. Сайт ссылается на указ президента Дональда Трампа от марта 2017 года, согласно которому, госдеп Америки собирался пересмотреть договоренности, касающиеся неиммиграционных виз, со всеми государствами. В процессе проверки и были выявлены несоответствия в американо-российских визовых режимах, которые теперь были исправлены.

Ранее решение о выдаче однократной или многократной визы принималось на общих основаниях сотрудниками посольства или консульства США. Теперь, чтобы получить многократную визу, будет требоваться пройти отдельное интервью с дипломатическими сотрудниками. Это касается и желающих продлить свою визу. Дополнительный сбор можно будет оплатить в долларах или рублях по курсу на день оплаты — наличными или банковской картой.

Хотя большинство туристов, особенно неоднократно путешествовавших в Америку, было возмущено новостями об увеличении стоимости виз, не все отметили тот факт, что стоимость однократной визы осталась прежней — 160 долларов.

Фото: flickr.com

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