Россияне хотят в гости к Деду Морозу

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", четверть российских граждан хотели бы поехать в гости к Деду Морозу в Великий Устюг. Желающих навестить зарубежных новогодних персонажей оказалось значительно меньше.
В каждом стране свой новогодний волшебник. Они все разные и у каждого свой способ проникновения в дом. Не всегда этот новогодний персонаж выглядит как дед с седой бородой, в некоторых странах новогодним волшебником может быть женщина.
В опросе "К кому бы вы мечтали съездить из новогодних героев в гости?" приняло участие более 1500 человек.
Больше всего россияне хотели бы поехать в гости к Деду Морозу — 25% опрошенных выбрали этот вариант ответа. 16% из опрошенных выразили желание навестить Деда Мороза Одзи-сана в Японии, который похож на Санта-Клауса.
14% опрошенных выбрали финского Йоулупукки. Его имя переводится как "рождественский козел". 9% опрошенных отдали свои голоса за возможность поехать в гости "к Санта Клаусу в США" и "к маленьким домовым Ниссе в Норвегию".
7% респондентов выбрали поездку к Зюзе и Бефане — белорусским сказочным персонажам. Меньше всего голосов набрал эстонский персонаж Йыулувана.
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