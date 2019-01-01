Россияне хотят в гости к Деду Морозу

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", четверть российских граждан хотели бы поехать в гости к Деду Морозу в Великий Устюг. Желающих навестить зарубежных новогодних персонажей оказалось значительно меньше.

В каждом стране свой новогодний волшебник. Они все разные и у каждого свой способ проникновения в дом. Не всегда этот новогодний персонаж выглядит как дед с седой бородой, в некоторых странах новогодним волшебником может быть женщина.

В опросе "К кому бы вы мечтали съездить из новогодних героев в гости?" приняло участие более 1500 человек.

Больше всего россияне хотели бы поехать в гости к Деду Морозу — 25% опрошенных выбрали этот вариант ответа. 16% из опрошенных выразили желание навестить Деда Мороза Одзи-сана в Японии, который похож на Санта-Клауса.

14% опрошенных выбрали финского Йоулупукки. Его имя переводится как "рождественский козел". 9% опрошенных отдали свои голоса за возможность поехать в гости "к Санта Клаусу в США" и "к маленьким домовым Ниссе в Норвегию".

7% респондентов выбрали поездку к Зюзе и Бефане — белорусским сказочным персонажам. Меньше всего голосов набрал эстонский персонаж Йыулувана.

Читайте также:

Санта-Клаус пролетел над всей территорией России

В Израиле открылись Дома Санта-Клауса