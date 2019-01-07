Артур Чилингаров раскрыл свои тайные планы

Герой России, известный исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров поделился с "Правдой.Ру" своими планами на 2019 год.
— После Нового года активно будем заниматься организацией дрейфующей станции на ледоколе "Капитан Драницын". Этот ледокол будет дрейфовать в течение девяти-десяти месяцев.
На борту в комфортабельных условиях могут находиться ученые. Ученые Академии наук, генеральная служба, все, кто в Министерстве экологии, все, кто заинтересован в освоении Северного Ледовитого океана.
Проект международный. "Правда.Ру" — первая, кому я рассказываю про этот проект.
Источник фото: "Русская планета"
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