Чем опасен зимний отдых за границей

Туристам за рубежом нужно быть предельно внимательными к своему здоровью и стараться выбирать безопасную страну для отдыха, рекомендует yoki.ru.
Обязательно проконсультируйтесь на эту тему в турагентствах. Но медики по понятным причинам будут более принципиальны в таком вопросе.
Не стоит покупать продукты на рынках, уличных лотках, также необхдимо на улице избегать контактов с животными. Экзотические собачки, кошечки, обезъянки — это не для вас.
Зафиксированы случаи передачи инфекции от самых разных зверей.
Мыть руки с мылом нужно после каждого посещения многолюдных мест. Если же вы почувствовали недомогание, повысилась температура тела, заболела голова, появилась тошнота, диарея — надо немедленно обратиться к врачу.
И, конечно, будьте суперосторожны на горнолыжных курортах. В зимний сезон увеличивается количество переломов, ушибов, разрывов связок, а также сотрясений головного мозга. Из общего числа страховых случаев травмы составляют почти 40 процентов.
Ротавирусную (кишечную) инфекцию обычно получают в жарких странах. Именно туда зимой отправляется значительная российские туристы погреться на южном солнышке.
Отдыхайте и будьте здоровы!
Источник фото: Ассоциация туроператоров России
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