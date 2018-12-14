Чем опасен зимний отдых за границей

Туристам за рубежом нужно быть предельно внимательными к своему здоровью и стараться выбирать безопасную страну для отдыха, рекомендует yoki.ru.

Обязательно проконсультируйтесь на эту тему в турагентствах. Но медики по понятным причинам будут более принципиальны в таком вопросе.

Не стоит покупать продукты на рынках, уличных лотках, также необхдимо на улице избегать контактов с животными. Экзотические собачки, кошечки, обезъянки — это не для вас.

Зафиксированы случаи передачи инфекции от самых разных зверей.

Мыть руки с мылом нужно после каждого посещения многолюдных мест. Если же вы почувствовали недомогание, повысилась температура тела, заболела голова, появилась тошнота, диарея — надо немедленно обратиться к врачу.

И, конечно, будьте суперосторожны на горнолыжных курортах. В зимний сезон увеличивается количество переломов, ушибов, разрывов связок, а также сотрясений головного мозга. Из общего числа страховых случаев травмы составляют почти 40 процентов.

Ротавирусную (кишечную) инфекцию обычно получают в жарких странах. Именно туда зимой отправляется значительная российские туристы погреться на южном солнышке.

Отдыхайте и будьте здоровы!

Источник фото: Ассоциация туроператоров России

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