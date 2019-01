Международный гастрономический фестиваль IKRA FESTIVAL пройдет на "Роза Хутор"

С 28 февраля по 3 марта на курорте "Роза Хутор" пройдет Международный гастрономический фестиваль IKRA FESTIVAL, целью которого является популяризация русской кухни и открытие новых граней гастрономического туризма.

Как и в прошлые годы, фестиваль снова пройдет на лучшем горнолыжном курорте России — "Роза Хутор". По приглашению IKRA Festival в Сочи соберутся звезды мировой гастрономии: Мэтт Орландо (Amass, Копенгаген), Зайю Хасегава (Den**, Токио), Исаак МакХейл (The Clove Club* и Luca, Лондон), Энрико Криппа (Piazza Duomo***, Альба) и Жоан Рока (El Celler de Can Roca***, Жирона). Российскую гастрономию будут представлять Владимир Мухин (White Rabbit), Дмитрий Зотов ("Крылышко или ножка", Haggis, Zotman, BURO Tsum), Анатолий Казаков (Selfie), Виталий Истомин (Tehnikum, "Сахалин"), Артем Лосев (Mushrooms, "Горыныч"), Георгий Троян ("Северяне") и Владимир Чистяков (BURO Tsum).

Фестиваль поддерживает актуальные гастрономические тренды: ответственное потребление, выбор органических и локальных продуктов, и сотрудничает только с лучшими поставщиками. Главным поставщиком мяса и молочных продуктов для IKRA Festival 2019 станет компания "Углече Поле", принципами которой является бережное отношение к животным, исключение любого синтетического воздействия на землю и растения и отсутствие генной инженерии.

Гостей, прибывших днем, ждет приветственный ланч от Владимира Мухина, а вечером фестиваль торжественно откроется гала-ужином, официальным партнером которого по традиции станет знаменитый французский коньячный дом Courvoisier. После приветственного шампанского дома Lanson молодые талантливые шефы Марат Калайджян (Big Wine Freaks), Хезрет-Арслан Бердиев (Birch), Влад Корпусов (Stories), Юрий Косторев (Red Fox), Никита Подерягин (Björn), Александр Райлян (Insight), Дан Мирон (Margarita Bistro) вместе с Владимиром Мухиным (White Rabbit) покажут театрализованный гастрономический перформанс, срежиссированный Андреем Савельевым. Ярким завершением гала-ужина в честь открытия нового сезона IKRA станет незабываемый Courvoisier Celebration Moment с масштабным фейерверком для всего курорта "Роза Хутор".

В следующие два дня гостей фестиваля ожидают ужины. 1 марта самый известный русский шеф мира Владимир Мухин (White Rabbit Family, 15-е место в рейтинге The World's 50 Best Restaurants) и легендарный Жоан Рока (El Celler de Can Roca***, 2-е место в рейтинге The World's 50 Best Restaurants) вместе приготовят ужин под названием Masters of Taste, подачи которого будут сопровождаться самым дорогим односолодовым виски в мире — The Macallan. В феврале Владимир Мухин отправится в Шотландию в новую дистиллерию бренда, чтобы вдохновиться в преддверии этой коллаборации. Шефы Георгий Троян ("Северяне") и Антон Ковальков (Beluga) приготовят ужин вместе с шотландцем Исааком МакХейлом, которому в Лондоне принадлежит элегантный The Clove Club (одна звезда Michelin и 26-е место в списке The World's 50 best Restaurants) и итальянский Luca. Дмитрий Зотов ("Крылышко или ножка", Haggis, Zotman, BURO Tsum) в этот вечер разделит кухню с Энрико Криппа - шефом из Альбы, родины лучшего белого трюфеля на планете (у его ресторана Piazza Duomo три звезды Michelin и 16-е место в The World's 50 best Restaurants).

2 марта Владимир Мухин (White Rabbit) будет готовить "в четыре руки" с японцем Зайю Хасегава, шефом и владельцем токийского ресторана Den (две звезды Michelin). Виталий Истомин ("Сахалин", Tehnikum), и Артем Лосев (Mushrooms, "Горыныч") представят гостям ужин, приготовленный вместе с Мэттом Орландо (Amass), за плечами которого работа в таких легендарных ресторанах как The Fat Duck, Noma и Per Se, а Анатолий Казаков (Selfie) в этот вечер будет работать в коллаборации с Исааком МакХейлом. Эксклюзивную винную карту к ужинам фестиваля разработают сомелье компании Simple, а официальным партнером по минеральной воде станут Evian и Badoit. Этот безупречный французский дуэт объединяет природное происхождение и уникальный минеральный состав воды, который помогает освежать рецепторы и раскрывать вкус блюд.

Специально для гостей фестиваля 1 и 2 марта в ресторане "Аляска" откроется рор up Аprès-ski ресторан BURO 24/7 и бренда "Онегин", где можно будет попробовать гастрономические закуски из специального меню, разработанного Владимиром Чистяковым и Дмитрием Зотовым (Buro TSUM) и авторские коктейли от водки "Онегин".

Познакомиться с полной программой гастрономической платформы IKRA на 2019 год, а также купить билеты на фестиваль IKRA на "Роза Хутор" можно на сайте ikrafest.com

IKRA в 2019 году отмечает трехлетие и приобретает принципиально новую форму, превращаясь в гастрономическую платформу с четырьмя основными направлениями:

1. Традиционный (Сочи)

2. Гастрономическая премия IKRA AWARDS (Москва)

3. Образовательный блок IKRA TALKS (Москва)

4. Гастрономическая экспедиция IKRA EXPLORE (Уткино, Ростовская область)

Миссия международной гастрономической платформы IKRA - налаживание диалога между профессионалами индустрии, формирование образовательной площадки для обмена опытом на международном уровне, поиск и поддержка российских гастрономических инноваций и развитие внутреннего туризма.

Учредители международной гастрономической IKRA:

Борис Зарьков - глава ресторанного холдинга White Rabbit Family и Владимир Мухин - бренд-шеф White Rabbit Family, шеф-повар ресторана White Rabbit (№15 в рейтинге "The World's 50 Best Restaurants 2018"). White Rabbit Family - российский ресторанный холдинг, основанный Борисом Зарьковым в 2011 году. Бренд-шеф White Rabbit Family Владимир Мухин — один из самых выдающихся российских шефов. В состав динамично развивающейся компании входят рестораны в Москве и в Сочи. Рестораны холдинга отмечены престижными российскими и международными рейтингами; авторитетные европейские гиды рекомендуют их иностранным туристам. Три года попадания в рейтинг и 15-е место в "The World's 50 Best Restaurants 2018" принесли ресторану White Rabbit мировую известность. Кроме того, во второй половине рейтинга находится еще один ресторан холдинга — Selfie (70-е место).