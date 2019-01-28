Продолжается прием заявок на I международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"

Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" приглашает к участию в I международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма "PROбренд" национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоров и турагентства, отели и санатории, рекламные агентства и музеи, рестораны и кафе, производителей сувениров, блогеров и фотографов!

Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран при условии предоставления заявок на русском языке.

Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяет инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!

1. "Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд"

Выдвигают организации и коллективы. Необходимо предоставить не менее двух рекомендательных писем.

2. "Брендинг территории" (государство, край или область, район, населённый пункт).

3. "Брендинг туристского объекта" (музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений).

4. "Брендинг туристской организации" (туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис).

5. "Брендинг средств размещения и питания".

6. "Интернет-брендинг" (сайт, страница в соцсетях).

7. "Брендированная полиграфия" (буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель).

8. "Брендированная сувенирная продукция".

9. "Видеобренд" (видеоролик, промо-ролик, инстаграм-ролик).

Скачать заявку на участие здесь — заявка_PROБренд или по ссылке http://union-esot.com/?page_id=110

Цель конкурса "PROбренд" — создание эффективной площадки для обмена опытом по созданию брендов и продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

С критериями оценки можно ознакомиться здесь — положение_PROбренд_ или по ссылке http://union-esot.com/?page_id=110

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ТРИ ЭТАПА. Первые два этапа проводятся заочно. Финал конкурса состоится в одной из стран Евразийского пространства — России, Белоруссии, Армении, Казахстане.

I этап — 1 декабря 2018 года — 31 марта 2019 года.

Прием заявок и материалов. Заявки и материалы присылаются в Оргкомитет конкурса.

II этап — 1 апреля — 30 апреля 2019 года

Работа Экспертного совета и определение участников финала. Экспертный совет оценивает проекты дистанционно, определяет шорт-лист лучших проектов, не зависимо от региональной принадлежности.

III этап — май-июнь 2019 года

Международный финал

Победителями и призерами конкурса в каждой номинации становятся проекты, которые получили наиболее высокие оценки Экспертного совета в финале конкурса.

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ "PROбренд"?

Победители и призеры конкурса будут награждены: дипломами, сертификатами на публикацию рекламы в СМИ — партнерах, приглашением к участию в фотовыставке "Путешествуйте дома", сертификатами на профильное, продвижением на туристических выставках; возможностью участия в конференциях и семинарах ЕСОТ со скидкой.

Работы победителей публикуются на официальных страницах Организатора в социальных сетях и могут быть использованы для продвижения туризма и стимулирования интереса к путешествиям по странам Евразии. По результатам конкурса планируется выпустить каталог с информацией о победителях.

Прием заявок продлится до 31 марта 2019 года. Скачать форму заявки и ознакомиться с Положением конкурса можно на сайте Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" — ЕСОТ www. union-esot.com и на официальных страницах Организатора в социальных сетях.

Контакты Оргкомитета:

+7 (916) 678-44-72 (Светлана Чичкина), +7 (903) 278-09-30 (Елена Сергеева)

union.esot@gmail.com

www.union-esot.com

https://www.instagram.com/union.esot/

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https://www.facebook.com/union.esot