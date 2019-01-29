"Правда.Ру" - генеральный интернет-партнер "PROбренда"

Генеральным интернет-партнером I международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд" выступает интернет-медиахолдинг "Правда.Ру".
"Сотрудничество с медиахолдингом позволяет нам охватить англоязычную, португалоязычную, италоязычную аудитории и привлечь для участия в конкурсе международных участников", — комментирует вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии Виктор Коваленко.
"Мы давно хотели более плотно начать работать в сфере предоставления нашим читателям объективной информации о туристической отрасли, поэтому сотрудничество с "PROбренд" может оказаться для нашего медиахолдинга чрезвычайно полезным", — заявила главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.
В состав холдинга "Правда.Ру" также входят женское приложение Lady.Pravda.Ru, медицинское приложение MedPulse и военное приложение MilitaryTimes.
Цель конкурса "PROбренд" — создание эффективной площадки для обмена опытом по созданию брендов и продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.
Приглашаем к участию в I международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма "PROбренд". Прием заявок продлится до 31 марта 2019 года. Скачать заявку на участие, ознакомиться с Положением можно по ссылке: http://union-esot.com/?page_id=110.
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