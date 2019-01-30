В "Шереметьево" теперь можно пройти госграницу самостоятельно

В московском аэропорту Шереметьево установлены кабины автоматизированной проверки документов пассажиров, пересекающих границу. Нововведение призвано ускорить процесс прохождения границы и сократить расходы на оплату труда работников погранслужбы.
Система сканирует внешность и отпечатки пальцев человека, сверяя их с данными биометрического паспорта, после чего определяет, пропускать его через турникет или нет. Воспользоваться кабинами могут только граждане России.
Пока система работает в экспериментальном режиме в терминалах E и D, пассажирам приходится предъявлять документы и сотрудникам пограничной службы. Однако, в случае успешного прохождения тестов, дополнительной проверки не будет, а кабины установят также в Домодедово и Внуково.
Аналогичные системы уже действуют в аэропортах Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц, но комплексы, установленные в Шереметьево являются разработкой российских компаний.
Ранее «Правда.Ру» сообщала, что бумажные паспорта в России могут отменить уже через 15-20 лет.
Источник фото: Пресс-служба аэропорта "Шереметьево"
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