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Губернатор Краснодарского края отметил мировой уровень курорта "Роза Хутор"

Путешествия

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с директором курорта "Роза Хутор" Сергеем Бачиным на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Глава края сказал, что за последние несколько лет горный курорт "Роза Хутор" стал по-настоящему мировым курортом, который пользуется популярностью у российских и иностранных туристов. В год здесь отдыхает порядка двух миллионов человек.

"Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом и хотите развивать бальнеолечение. Именно это направление является приоритетным для санаторно-курортного комплекса края, так как позволяет решить вопросы всесезонной загрузки", — сказал губернатор.

Глава региона заметил, что возможности края в сфере бальнеологического лечения не ограничены, но богатыми природными ресурсами необходимо умело пользоваться, чтобы не нанести вред окружающей среде.

В свою очередь Сергей Бачин отметил, что за прошедшие после Олимпиады пять лет, "Роза Хутор" динамично развивается, строятся новые подъемники и трассы, а сейчас перспективным является развитие бальнеологии и экотуризма. По его словам еще сто лет назад рядом с курортом в долине реки Мзымта был найден Царский источник с целебной водой, которая по составу аналогична кисловодскому нарзану.

"Мы планируем сделать этот источник стартовым элементом будущего бальнеокурорта. Первым этапом станет организация пешего маршрута к источнику и туристического лагеря — его хотим завершить к концу 2020 года. Вторым — строительство бальнеокурорта с соответствующей инфраструктурой. На это понадобится пять-семь лет", — пояснил Сергей Бачин.

Он уточнил, что новый курорт существенно увеличит емкость номерного фонда "Роза Хутор", которая сейчас превышает семь тыс. человек, увеличит турпоток и будет способствовать развитию Красной Поляны как уникального горноклиматического курорта мирового уровня.

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Темы Сочи курорты Роза Хутор Сергей Бачин Краснодарский край Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края
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