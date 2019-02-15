Генеральный директор курорта "Роза Хутор" Сергей Бачин выступил на РИФ в Сочи

На Российском инвестиционном форуме в Сочи обсудили перспективы развития туризма в России. В дискуссии приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, заместитель министра Минэкономразвития Сергей Галкин, глава Ростуризма Зарина Догузова, губернаторы нескольких регионов и инвесторы.

В обсуждении проблем отрасли принял участие и генеральный директор курорта "Роза Хутор" Сергей Бачин. Он подчеркнул, что успешные проекты в сфере туризма должны соответствовать, как минимум, одному из нескольких условий: уникальное природное местоположение, как у Камчатки, Алтая или Байкала, либо уникальная история, настоящая или придуманная, либо какое-то событие — чемпионат мира, фестиваль и тому подобное.

"Но, возможно, самое важное — наличие колоссального спроса, мегаполиса. Часто это важнее, чем самая замечательная природа, но удаленная. Если одно из этих условий не выполнено, крупного проекта не будет", — сказал Сергей Бачин.

По его словам, невозможно одновременно развивать туризм во всех регионах России — нужно выбрать 20 точек и заниматься ими. Он согласился с тем, что Федеральная целевая программа по развитию туризма не всегда реализовывалась успешно.

"Вот была ФЦП и хорошо, что была. Все натренировались. Но часто она была направлена на то, чтобы решить конкретную задачу — например, построить дорогу. И с помощью местного лоббизма это удавалось. Я не говорю, что это не нужно. Но не надо под именем туризма решать локальные задачи. Мы обсуждаем, как туризм двинуть вперед, как нам стать конкурентными на мировом рынке", — подчеркнул эксперт.

Сергей Бачин считает, что туротрасли нужна поддержка, подобная той, какую получило 15 лет назад сельское хозяйство. Это субсидирование процентной ставки на весь период жизни проекта, а не на срок действия ФЦП, как сейчас, и правильный выбор жизнеспособных проектов.

Он также подчеркнул, что туризму нужно меньше эмоций и больше делового подхода: "Когда мы обсуждаем туризм, все выступления больше эмоциональные, чем технократические. А мне кажется, чтобы поставить отрасль на высокий уровень, к ней нужно технократически относиться, формализованно. А не просто выступать, зажигать аудиторию. Мы должны считать потоки, ценность денег для инвестора, риски, которые во всех проектах присутствуют. Искренне желаю и верю, чтобы через 15 лет на туротрасль смотрели как на такое же чудо, как сейчас на сельское хозяйство".