Студенты Финансового университета будут стажироваться на курорте "Роза Хутор"

В феврале текущего года проректор по стратегическому развитию и практикоориентированному образованию Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец и заместитель генерального директора горного курорта "Роза Хутор" Андрей Егоров подписали Соглашение о сотрудничестве.

В соответствии с документом стороны договорились о создании системы долгосрочного взаимодействия по вопросам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, реализации совместных программ в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, организации и проведения учебных, производственных стажировок, содействия трудоустройству выпускников университета.

Сотрудничество курорта и вуза прежде всего будет направлено на развитие практических навыков и необходимых компетенций у студентов Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса Финансового университета и формирование кадрового резерва для компании "Роза Хутор". Соответствующий опыт учащиеся получат, помогая в качестве волонтеров различным службам курорта, как в ежедневной деятельности, так и во время проведения фестивалей, конференций, спортивных соревнований и других мероприятий. Планируются их стажировки и в офисных подразделениях "Роза Хутор".

Декан Факультета МТСиГБ Константин Поздняков и первый заместитель декана, руководитель магистерской программы "Управление спортивными проектами" Александр Аверин отметили: "Подобный формат сотрудничества с лучшим российским курортом позволит нашим студентам и выпускникам перенять знания и навыки у истинных профессионалов туристкой отрасли. Для нас это отличная возможность дополнить их образование серьезной практической составляющей. В то же время для наших ребят, это хороший шанс зарекомендовать себя с лучшей стороны в глазах потенциального работодателя, что, возможно, даст им настоящую "путевку в жизнь".

Соглашение о сотрудничестве предусматривает проведение для студентов Финансового университета специальных мероприятий, посвященных карьере в компании "Роза Хутор", а также лекций, семинаров специалистов курорта, экспертов-практиков, где будут рассмотрены актуальные бизнес-кейсы. Директор по персоналу курорта "Роза Хутор" Елена Жаркова сказала: "Для нас важно сотрудничество с профильным факультетом Финансового университета и мы готовы делиться уникальным опытом создания не только крупнейшего в России горного курорта, но и команды профессионалов, которая смогла реализовать этот проект буквально за несколько лет. Аналогов в нашей стране практически нет. Курорт — это очень сложный организм, успешное функционирование которого обеспечивают десятки служб. Погружение в эту атмосферу еще в период обучения, вне всякого сомнения, даст студентам лучшее представление об индустрии отдыха и туризма, о сфере, где им предстоит трудиться. Таким образом мы фактически создаем своеобразную лабораторию по подготовке квалифицированных кадров, в том числе и для "Роза Хутор".