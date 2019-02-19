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Победительниц Кубка мира FIS на "Роза Хутор" ждут уникальные призы

Путешествия » Туризм

Спустя семь лет на трассы горного курорта "Роза Хутор" возвращается Этап Кубка мира по горнолыжному спорту. 2 и 3 марта 2019 года здесь пройдут соревнования среди женщин в дисциплинах скоростной спуск и супергигант — Rosa Ski Dream.

Rosa Ski Dream - единственный российский этап в календаре Кубка мира 2018/2019, который с 2020 года будет ежегодно проводиться на "Роза Хутор". В этом году победительницы Этапа Кубка мира станут обладательницами уникального приза в виде кокошника, дизайн которого был разработан специально для Rosa Ski Dream. Кокошник — старинный головной убор, один из символов национальных русских традиций. Оригинальный приз изготовлен из искусственного хрусталя, окрашенного в традиционные цвета призовых медалей: золотой — первое место, серебряный — второе и бронзовый — третье место.

В минувший понедельник, 18 февраля, комиссия Международной лыжной Федерации (FIS) успешно завершила снежный контроль на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи и дала добро на проведение там запланированного календарем этапа Кубка мира по горнолыжному спорту у женщин.

2-3 марта 2019 года сильнейшие горнолыжницы планеты вновь соберутся в Сочи на склонах олимпийского курорта "Роза Хутор" для участия в соревнованиях женского этапа Кубка мира в скоростном спуске и супергиганте. Борьба на склонах олимпийского курорта "Роза Хутор" обещает быть весьма напряженной. Поклонники горнолыжного спорта и гости курорта получат возможность увидеть действительно практически всех лучших горнолыжниц мира, выступающих в скоростных дисциплинах, включая и только что завоевавших чемпионские титулы в шведском Оре словенку Илку Штухец (скоростной спуск) и американку Микаэлу Шиффрин (супергигант). А конкуренцию им составят сильнейшие соперницы — итальянка София Годжиа, норвежка Рагнхильд Мовинкель, швейцарка Коринне Зутер, австрийки Рамона Зибенхофер и Николь Шмидхофер и целый ряд других известных горнолыжниц.

Как сообщает Российская Федерация горнолыжного спорта, ожидается, что в Сочи прибудут более чем 60 участниц соревнований из почти 20 стран мира. Российскую команду будут, вероятнее всего, представлять на этапе две участницы — Александра Прокопьева и Юлия Плешкова, выступавшие в этих дисциплинах на чемпионате мира-2019 в шведском Оре.

27-28 февраля, а также — 1 марта у участниц запланированы три официальные тренировки этапа на олимпийской трассе скоростного спуска. На 2 марта намечена гонка этапа в спуске, а на следующий день — 3 марта — соперницы будут соревноваться в супергиганте.

В официальном онлайн-магазине курорта продолжается продажа билетов на Этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Добраться до места проведения соревнований (площадка Роза Стадион) зрители смогут на личном автотранспорте либо, поднявшись на канатной дороге "Олимпия" до Горной Олимпийской деревни, воспользоваться бесплатным трансфером до Роза Стадион.

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Темы Сочи лыжи спорт курорты Роза Хутор горные лыжи соревнования горнолыжный спорт Краснодарский край
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