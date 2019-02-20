Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге лучших городов России для туризма

Аналитическое агентство "ТурСтат", специализирующееся на исследованиях рынка туризма и путешествий по России, выяснило, какие города РФ наиболее привлекательны для экскурсионного туризма.
Так, согласно предоставленной информации, первую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург, культурная столица России. Ему, как наиболее привлекательному российскому городу для экскурсионного туризма, отдали предпочтение почти треть — 30 % — опрошенных. Примечательно, что наибольшей популярностью у туристов в Санкт-Петербурге пользуются Эрмитаж, Русский музей и Петергоф.
На втором и третьем местах рейтинга лучших городов России для экскурсионного туризма расположилась Москва и города Подмосковья. За эти места проголосовало по 15 % опрошенных специалистами. В Москве туристов больше всего интересуют Красная площадь, Арбат, ВДНХ и Кремль, а в Подмосковье — Сергиев Посад и Звенигород.
Первую пятерку списка самых лучших российских городов для экскурсионного туризма замыкают Ярославская и Тульская области.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг российских городов с самым дешевым бензином. Так, оказалось, что больше всего в этом плане повезло жителям Ямало-Ненецкого автономного округа.
Читайте также:
Иностранные СМИ не считают Санкт-Петербург культурной столицей
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович утверждает, что хорватский сценарий может быть использован и в Донбассе.
Действующий президент Российской Федерации поговорит о Белоруссии и Японии. Тема же вооружения российской армии в этом году уходит на второй план.
Опрос ВЦИОМ подтвердил позицию населения Южных Курил против передачи островов Японии.
Украина со своим "историческим" выбором в ЕС и НАТО "появилась в ненужное время и в неужном месте". О выходе из этой ситуации рассказывает Игорь Николайчук.