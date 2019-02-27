В АТОР сообщили о значительном подорожании путевок в Турцию

Стоимость туристических путевок в Турцию — наиболее популярное заграничное направление россиян для отдыха — значительно выросла.
Об этом сообщает глава Ассоциации туроператоров России Маяй Ломидзе.
Так, по словам директора компании, стоимость туристических путевок в Турцию подорожала примерно на 15 %. Дело в том, что современная Турция переживает далеко не самые лучшие времена, указывает Маяй Ломидзе — экономика страны находится в серьезном упадке.
Но это не единственная причина столь серьезного повышения стоимости туристических путевок в Турцию. Так, рассказывает директор Ассоциации туроператоров России, внезапно активизировались туроператоры из Европы — Германии, Франции, Италии и Великобритании. Бронируются гораздо большее количество мест, нежели раньше, поясняет Майя Ломидзе. Растущий спрос же, как известно, повышает и стоимость аренды объектов для размещения.
Есть и третья причина повышения стоимости путевок, указывает Маяй Ломидзе. Так, говорит она, минувший год вновь стал рекордным по числу российских туристов в Турции. Хозяева тамошних курортов, заявляет Ломидзе, решили воспользоваться столь высокой популярностью и поднять цены на отдых, чтоб подзаработать.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аналитическое агентство составило рейтинг самых привлекательных для туризма российских городов. Так, примечательно, что Москва и города Подмосковья по популярности среди отечественных путешественников практически не уступают Санкт-Петербургу.
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