Курорт "Роза Хутор" открыл ранее бронирование летних туров 2019

В разгар зимнего сезона в официальном онлайн-магазине курорта shop.rosaski.com можно забронировать пакетный тур по выгодной цене "Лето на Роза Хутор", а также — приобрести путевку для ребенка в детский международный лагерь "Rosa One! Camp", который в этом году пройдет на курорте во второй раз. Открыто бронирование 14 гостиниц различной категории, комплекса апартаментов VALSET от AZIMUT.

Новинкой летнего сезона 2019 станет родельбан — летние санки, максимальная скорость разгона которых достигает 40 км/с. Его стартовая точка будет находиться рядом со зданием Роза Приют (Горная Олимпийская деревня). На маршруте 3 круга, а датчик сближения исключит вероятность столкновения. Гостям курорта предлагают прочувствовать новый летний сезон "на полной скорости".

Кроме того, на высоте 2320 метров над уровнем моря появятся подвесные качели. Первые тесты уже прошли, новый аттракцион на Роза Пик запустится в мае-июне 2019 года.

На живописном склоне средней части хребта Аибга, на высоте 1100 метров, будет открыт этно-хутор "Шишин двор". Этно-парк восстанавливает типичный хутор русской переселенческой усадьбы. Здесь расположится козья ферма, частная сыроварня, экскурсионное бюро c возможностью приобрести познавательные экскурсии с проводниками в горы, вкусными обедами фермерскими деликатесами и купанием в озерной воде.

Посещение парка "Менделиха" с 7 водопадами включено в пакетное предложение "Лето на Роза Хутор". Длительность тура составляет от 3 до 14 дней. В каждый из пакетов входят несколько активностей на курорте и удобный трансфер до собственного пляжа "Роза Хутор" на Черном море. Туристы смогут подняться с гидом на вершину 2320 метров, познакомиться с историей местности "Роза Хутор" в "Археологическом музее", расположенном в Долине, посетить веревочный "Йети-Парк". Период действия специального предложения с 1 июня по 30 сентября.

Летний лагерь Rosa One! Camp на "Роза Хутор" предназначен для детей и подростков с 9 до 17 лет. В программе — пешие прогулки и походы, игры на свежем воздухе, посиделки у костра, экскурсии и пешие маршруты: "Тропа здоровья", "тропа Чемпионов", каскад водопадов "Менделиха", Йети Парк и многое другое. Все образовательные программы в лагере проходят в формате edutainment (обучение в игровой форме). В базовую стоимость путевки включено проживание в отеле Rosa Village, развлекательная программа лагеря, приглашенные спикеры из Московской школы управления "Сколково", походы в горы, экскурсионная программа, 4-х разовое питание, групповой трансфер из аэропорта до курорта и обратно, медицинская страховка, интернет в номере. Лагерь расположен на закрытой территории, охраняемой службой безопасности курорта. В дополнение к базовому пакету можно выбрать 6 различных модулей по направлениям: предпринимательство, английский язык, танцы, программирование, робототехника, вокал.

Кульминацией лета станет музыкальный фестиваль LiveFest Summer'19, который с 16 по 18 августа пройдет на высоте 960 метров.

Антон Ставенко, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам курорта "Роза Хутор": "При подготовке предложений для нового летнего сезона мы уделили особое внимание организации комфортного и интересного семейного отдыха на курорте. Готовится открытие родельбана — захватывающего аттракциона, который на Красной Поляне нигде больше не представлен. Сформировано пакетное предложение "Лето на Роза Хутор" с выгодными условиями для всей семьи, разработана новая программа международного лагеря для детей и подростков по стандартам самых современных образовательных методик. Специально для удобства родителей, на территории курорта работают 3 детских клуба, где дети смогут с пользой провести время под присмотром профессиональных педагогов и воспитателей. Мы ожидаем прирост семейной аудитории летом 2019 года — для этого на курорте созданы все условия".

Летний сезон на горном курорте "Роза Хутор" по традиции стартует в конце апреля.