Музей археологии "Роза Хутор" стал обладателем Национальной премии "Золотой медвежонок"

Музей Археологии курорта "Роза Хутор" стал победителем IX Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок" в номинации "Специальные сервисы для детей". Награду в Совете Федерации, где проходила церемония, получила директор по развитию инфраструктурных проектов "Роза Хутор" Анна Дугар-Жабон.

Национальная премия "Золотой медвежонок" учреждена в 2010 году Ассоциацией индустрии детских товаров (АИДТ) и Национальной ассоциацией игрушечников России (НАИР). Эта общеотраслевая награда призвана поощрять выдающиеся заслуги компаний в сфере товаров и услуг для детей и семей с детьми. Объективность премии подтверждается открытой публичной защитой номинантов, участием в Экспертном совете победителей предыдущих лет, партнерами в сфере аудита, Наблюдательным советом. В этом году в конкурсе "Золотой медвежонок" приняли участие более 100 компаний со всей страны и ближнего зарубежья, которые представили почти 200 товаров и услуг в 22 номинациях. Лучшими из них стали представители Москвы, Московской области, Ярославля, Рязани, Екатеринбурга, Сочи, Перми и Тюмени.

Музей Археологии был открыт на "Роза Хутор" в октябре прошлого года и за это время стал важной достопримечательностью не только курорта, но и всего региона. С момента открытия Музей посетили более 15000 человек. В его коллекции - исторические материалы, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов в 2010–2014 годах. Представленные экспонаты наглядно иллюстрируют богатую историю края: c момента образования Кавказских гор и до периода Нового времени.

Экспертный совет премия "Золотой медвежонок" отметил прежде всего современные форматы экспонирования, которые используются в музее. Интерактивные технологии позволяют увидеть артефакты в первоначальном историческом виде с помощью дополненной реальности. Наибольший интерес представляют увлекательные интерактивные комплексы: "Карта памятников и артефактов", "Животные каменного века", "Кавказская средневековая усадьба", мега-книга "Приключения барона Торнау".

Как сказала куратор Музея археологии, директор по развитию инфраструктурных проектов "Роза Хутор" Анна Дугар-Жабон: "Музей археологии представляет несомненный интерес для наших гостей, это важная составляющая семейного отдыха. Кроме основной экспозиции мы готовим интересные образовательные форматы для детей и родителей. Например, такие как "День пещерного человека" или "Археологическая экспедиция". Они позволяют в игровой форме познакомиться с историческим прошлым, узнать о профессии археолога. Мы планируем развивать это направление, есть очевидный запрос на такой познавательный досуг".

Музей рассчитан на широкую аудиторию. При входе в музей гости могут скачать мобильное приложение, воспользовавшись бесплатным wi-fi, или арендовать планшет, чтобы с помощью технологий дополненной реальности "оживить" экспонаты музея.

Музейный проект реализован в соответствии со Стратегией устойчивого развития, принятой курортом "Роза Хутор" в феврале 2018 года.