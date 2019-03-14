Британка пожаловалась на унижения со стороны сотрудников авиакомпании за излишне вызывающую одежду

Жительница Великобритании пожаловалась на сотрудников авиакомпании Thomas Cook, которые унижали ее за слишком вызывающий наряд, а также угрожали снять с рейса. Об этом сообщает издание Metro.
По словам 21-летней Эмили О'Коннор, она с пятью братьями должна была вылететь из британского Бирмингема на остров Тенефире. Однако уже после того, как она села в самолет, сотрудники авиакомпании попросили ее надеть куртку, поскольку одежда девушки показались им слишком откровенной. Надевать куртку она отказалась.
"Они сказали, что снимут меня с рейса, если я не прикрою свою одежду. Я чувствовала, что эти люди сексисты и женоненавистники", - написала позднее британка в своем Twitter.
К девушке подошли охранники и менеджер авиакомпании, требуя одеться, а также оскорбляли ее. В результате девушке пришлось надеть куртку своего брата, сидевшего в передней части самолета, а сам рейс был задержан на 20 минут. "Мой отпуск был безнадежно испорчен. Я плакала от стыда", - добавила О'Коннор. После инцидента британка потребовала от авиакомпании извинений.
Ранее "Правда.Ру" писала об удивительном случае, произошедшем в Саудовской Аравии. Самолет, принадлежащий местной авиакомпании, резко развернулся в воздухе и вернулся в аэропорт, из которого несколькими минутами ранее вылетел, поскольку одна из пассажирок рейса забыла своего ребенка в аэропорту.
На фото: Эмили О'Коннор
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