Дни горного курорта "Шымбулак" пройдут на "Роза Хутор"

В январе этого года лидеры туристической отрасли России и Казахстана, курорты "Роза Хутор" и "Шымбулак" договорились о сотрудничестве. Был подписан соответствующий документ, предполагающий взаимодействие с целью развития и повышения узнаваемости курортов, популяризации горного туризма, активного отдыха, спорта и здорового образа жизни. Сотрудничество двух курортов должно способствовать увеличению туристского потока между Казахстаном и Россией и дальнейшему укреплению дружеских связей между народами.

С 15 по 17 марта на "Роза Хутор" пройдет первое совместное мероприятие — Дни горного курорта "Шымбулак". Они предусматривают как активную деловую программу, так и интересные культурно-гастрономические события. Представители российских и международных туристских компаний проведут специальную b2bсессию, в ходе которой состоится презентация казахстанского туризма от Нацкомпании "KazakhTourism", Shymbulak Mountain Resort, туров и программ от казахстанских туроператоров и др.

Гостей курорта "Роза Хутор" ожидает близкое знакомство с культурой и традициями Казахстана. На площади Роза будет установлена казахская юрта, где все желающие отведают национальные угощения и напитки кочевого народа — бауырсаки, кумыс, казы и др. Настоящие казахские батыры познакомят с обычаями своего народа, будут привезены величественные птицы — беркуты. В рамках познавательно-развлекательной программы оборудуются специальные зоны с очками виртуальной реальности, которые перенесут прямо в атмосферу курорта "Шымбулак". Вечером 17 марта пройдет шоу-программа с участием популярных артистов: бойз-бенда The Jigits, который продюсирует лидер группы "A'Studio" Байгали Серкебаев, знаменитого казахстанского композитора Рената Гайсина и артиста лейбла Black Star Натана.

Как отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный: "Дни Шымбулака" — первый и очень важный шаг в практической реализации подписанного ранее Меморандума. Для нас это прекрасная возможность общения с казахстанским туроператорским сообществом, что несомненно повлечет активизацию туристического обмена между нашими странами. Мы уже приступили к разработке специального предложения, когда гости, приобретающие недельный ски-пасс на одном курорте, бесплатно получают аналогичный на курорте-партнере при условии проживания в его или рекомендованных им гостиницах. Насыщенная культурная программа, которую представляет Шымбулак, также простимулирует интерес к Казахстану. Мы, конечно, также постараемся увлечь казахстанцев возможностями нашего курорта и преимуществами отдыха в российском горном Причерноморье. Впереди Дни "Роза Хутор" на "Шымбулаке"!

О курортах "Шымбулак" и "Роза Хутор". Для справки

Горный курорт "Шымбулак" расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 м над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра Алматы. Общая протяжённость склонов для катания — 20 км. С середины 1950-х годов Шымбулак являлся тренировочной базой для советских горнолыжников. В ходе подготовки к Зимним Азиатским играм 2011 года проведена масштабная реконструкция курорта: общая протяженность трасс увеличена в среднем в 3 раза, на наиболее важных участках зона катания расширена в 10-20 раз. На горнолыжных трассах установлены снежные пушки, позволяющие раньше начать и позже закрыть сезон катания. На территории "Шымбулака" работают 2 гостиницы, 7 ресторанов, магазины сувениров и спортивных товаров, школа горных лыж и сноуборда, а также Adventure Office, в задачу которого входит популяризация активного образа жизни. В летний период туристам доступны такие активности, как спуск на велосипеде с горы, полеты на параплане, горные походы, веревочный парк, батутный комплекс.

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами, общей протяженностью 102 километра, 29 подъемников. Летом активным спросом пользуются экологические пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают 14 отелей разной категории звездности. Курорт отличается высокими стандартами сервиса и безопасности, а также передовыми технологиями. Шесть лет подряд, начиная с 2013, "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. web: rosaski.com