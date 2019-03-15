Лучше не у окна: где выбрать место в самолете тем, кто боится летать

Пассажирам, которые боятся летать, не следует выбирать места в хвостовой части самолета, а также у окон. Об этом в интервью британскому изданию The Sun рассказали эксперты.

По словам пилота Джонни Ноулсона, пассажирам, испытывающим страх перед полетами или боящимся турбулентности, лучше выбирать места в середине салона, рядом с крыльями, и избегать хвостовой части. Также он рекомендует не выбирать места у окон, поскольку они более шумные, чем сидения у прохода.

По мнению основателя сайта советов по выбору мест в самолете Дэна Суски, места в хвосте самолета подойдут для тех пассажиров, которые боятся заболеть во время полета. Хвостовая часть, отметил Суски, является самой теплой, а места у дверей он назвал самыми холодными.

Места в хвосте самолета также подойдут и тем пассажирам, которым требуется больше места для ручной клади, добавляют эксперты издания. В материале также подчеркивают, что хвостовая часть салона самолета подойдет туристам с маленькими детьми - там расположены туалеты и пеленальные столы. Места в передней части стоит выбирать наиболее голодным пассажирам - еду они получат раньше всех остальных.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жительница Великобритании пожаловалась на сотрудников авиакомпании Thomas Cook, которые унижали ее за слишком вызывающий наряд, а также угрожали снять с рейса.

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