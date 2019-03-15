Минтранс может установить минимальные габариты бесплатной ручной клади

Министерство транспорта Российской Федерации планирует установить минимальные для авиакомпаний габариты бесплатной ручной клади.

Соответствующее заявление пресс-служба российского ведомства разместила на своем официальном сайте.

Так, говорится в заявлении пресс-службы Минтранса РФ, специалисты ведомства полагают целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в ФАП-82 — приказ Минтранса России от 28 июня 2007 года.

Возможные изменения, отмечают в ведомстве, коснутся регламентации минимального размера ручной клади пассажира. Пресс-служба Министерства транспорта Российской Федерации отмечает, что решение о внесении изменений будет исходить из критериев безопасного размещения ручной клади и допустимых объемов багажных полок самолета, а также предполагаемой пассажировместимости того или иного типа воздушного судна.

Например, поясняют специалисты, для самолетов с пассажировместимостью в 98 мест было бы целесообразно установить минимальные габариты бесплатной ручной клади в размере не менее 115 сантиметров в сумме трех измерений — ширины, длины и высоты. По словам представителей Минтранса РФ, такое ограничение соответствует международной практике и рекомендуемым правилам международной ассоциации воздушного транспорта.

Напомним, что в феврале текущего года одна из крупнейших авиакомпаний России — "Победа" — изменила правила провоза ручной клади. Так, руководство авиакомпании запретило своим клиентам провозить в салоне самолета одного места ручной клади весом не более 10 килограммов и габаритами 36×30×4 сантиметров.

Ранее "Правда.Ру" писала о любопытном инциденте, связанном с авиаперевозками. Так, пассажирскому воздушному лайнеру из Саудовской Аравии сразу же после взлета пришлось развернуться в воздухе и вернуться обратно. Все из-за того, отмечают местные средства массовой информации, что одна из пассажирок забыла в аэропорту младенца.

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