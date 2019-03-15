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Минтранс может установить минимальные габариты бесплатной ручной клади

Путешествия

Министерство транспорта Российской Федерации планирует установить минимальные для авиакомпаний габариты бесплатной ручной клади.

Минтранс может установить минимальные габариты бесплатной ручной клади. 400812.jpeg

Соответствующее заявление пресс-служба российского ведомства разместила на своем официальном сайте.

Так, говорится в заявлении пресс-службы Минтранса РФ, специалисты ведомства полагают целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в ФАП-82 — приказ Минтранса России от 28 июня 2007 года.

Возможные изменения, отмечают в ведомстве, коснутся регламентации минимального размера ручной клади пассажира. Пресс-служба Министерства транспорта Российской Федерации отмечает, что решение о внесении изменений будет исходить из критериев безопасного размещения ручной клади и допустимых объемов багажных полок самолета, а также предполагаемой пассажировместимости того или иного типа воздушного судна.

Например, поясняют специалисты, для самолетов с пассажировместимостью в 98 мест было бы целесообразно установить минимальные габариты бесплатной ручной клади в размере не менее 115 сантиметров в сумме трех измерений — ширины, длины и высоты. По словам представителей Минтранса РФ, такое ограничение соответствует международной практике и рекомендуемым правилам международной ассоциации воздушного транспорта.

Напомним, что в феврале текущего года одна из крупнейших авиакомпаний России — "Победа" — изменила правила провоза ручной клади. Так, руководство авиакомпании запретило своим клиентам провозить в салоне самолета одного места ручной клади весом не более 10 килограммов и габаритами 36×30×4 сантиметров.

Ранее "Правда.Ру" писала о любопытном инциденте, связанном с авиаперевозками. Так, пассажирскому воздушному лайнеру из Саудовской Аравии сразу же после взлета пришлось развернуться в воздухе и вернуться обратно. Все из-за того, отмечают местные средства массовой информации, что одна из пассажирок забыла в аэропорту младенца.

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