Крым стал самым востребованным направлением для весеннего отдыха школьников

Социологи решили провести исследование с целью выяснить, какие направления для весеннего отдыха школьников наиболее популярны.
Для этого эксперты использовали данные бронирований авиабилетов пассажиров в возрасте от шести до семнадцати лет на даты с 25 по 31 марта на одном из популярных специализированных сервисов.
Так, согласно результатам исследования, самыми популярными направлениями для весеннего отдыха школьников стали Краснодарский край, Крымский полуостров и Кипр.
В лидерах рейтинга также оказались Ларнака, Санкт-Петербург, Москва, Тель-Авив, Калининград, Минеральные воды и Волгоград.
Примечательно, что средняя цена авиабилета туда-обратно по России за год выросла с 6 376 до 6 616 рублей. Перелет за границу, напротив, подешевел, и довольно ощутимо — с 18 073 до 16 932 рублей.
Самым доступным из популярных маршрутов оказался маршрут Москва — Санкт-Петербург. Такая поездка обойдется родителям школьника в среднем в 2 700 рублей. Среди зарубежных направлений же самым бюджетным вариантом оказался перелет из Москвы в Армению — от 7 200 рублей туда и обратно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг самых привлекательных городов России для туризма. Первое место, как этого и следовало ожидать, досталось культурной столице страны — Санкт-Петербургу.
Фото: Ассоциация туроператоров России.
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