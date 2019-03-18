Команда ресторана "Высота 2320" курорта "Роза Хутор" претендует на победу в конкурсе Chef a la Russe

Повара ресторана "Высота 2320" горного курорта "Роза Хутор" представят Сочи на Всероссийском чемпионате по кулинарному искусству Chef a la Russe. Его суперфинал пройдет 22 марта в Москве.

Профессиональный конкурс проводится уже шесть лет и пользуется большой популярностью в ресторанной индустрии страны. В судейский состав состязания входят знаменитые шеф-повара мира. В первом этапе кулинарного чемпионата в этот раз участие принимали более 100 поварских команд из разных городов России, 30 лучших попали в финал.

"По условиям конкурса необходимо в течение полутора часов приготовить порядка 15 блюд — закуску, горячее и десерт. При этом в них должны использоваться продукты, указанные организаторами. На первом этапе конкурса, который прошел в Казани, это была утка для основных блюд и свекла для десерта. Мы предложили жюри теплый террин из утки и десерт из карамелизированной свеклы с курагой и стали единственным рестораном Сочи, кто прошел отбор в финал, и будет представлять город и курорт "Роза Хутор" на состязаниях в Москве", — поделился шеф-повар ресторана "Высота 2320" Александр Акмаев.

В качестве продуктов для финала организаторы определили курицу и куриную печень. К ним участники конкурса могут добавить собственные ингредиенты. Так, команда поваров курорта "Роза Хутор" побалует жюри и экспертов кулинарии местными лакомствами — редкими грибами, которые растут в сочинских лесах — черными лисичками и трюфелями.

"В своих блюдах я стараюсь максимально отразить богатство и палитру вкусов нашего региона. Для того, чтобы разработать рецепт, требуется не один месяц. Затем нужно "отточить" блюдо по вкусу и времени, сохранить сбалансированный вкус и прекрасный внешний вид. Тренируемся как в спорте", — пояснил Александр Акмаев.

Финал Всероссийского кулинарного открытого чемпионата Chef a la Russe в Москве пройдет 22 марта. Десятка лучших команд станет участниками супер-финала и поборется за главный приз — обучение в лучшей кулинарной школе мира во Франции.

В супер-финале повара должны приготовить блюда из продуктов "черного ящика", заранее о них ничего не известно. В прошлом году это были бычьи яйца. Как сказал Александр Акмаев, команда "Высоты" подала их с карамелизованным луком и овощами. Тогда повара из Сочи заняли второе место, уступив золотому призеру из Алтайского края всего на четыре сотых бала.

"В этом сезоне мы являемся одними из главных претендентов на победу и сделаем все, чтобы золотой кубок Всероссийского Кулинарного открытого чемпионата Chef a la Russe уехал в Сочи, на курорт "Роза Хутор", — рассказал шеф-повар ресторана "Высота 2320" горного курорта "Роза Хутор" Александр Акмаев.