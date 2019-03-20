Ученые назвали обезвоживание главной причиной тяжелой реакции на смену часовых поясов

Эксперт по здоровому сну Дейв Гибсон рассказал о причинах, которые способствуют тяжелому перенесению смены часовых поясов у путешественников. По его словам, путешественники не должны игнорировать правила здорового сна, так как их нарушение влияет на общее самочувствие человека.

Гибсон пояснил, что у каждого человека есть внутренний биологический ритм, которого необходимо придерживаться. Другими словами, в определенные часы организм должен бодрствовать, а в другие — отдыхать.

Компания The Sun провела исследование и определила, что четыре из пяти путешественников имеют проблемы со сном, а даже самые опытные бизнес-путешественники недосыпают в среднем 45 минут ежедневно.

Дейв Гибсон дал путешественникам рекомендации, которые помогут лучше перенести смену часовых поясов. Прежде всего, необходимо отказаться от кофеина и алкоголя, так как эти вещества способствуют еще большему обезвоживанию. Гибсон рекомендует пить как можно больше жидкости, есть только здоровую пищу с высоким содержанием триптофана, магния и витамина D.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что более трети россиян нарушают правила пребывания в отелях. Например, около 34% опрошенных мужчин заявили, что купались в бассейнах в состоянии алкогольного опьянения.

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