Горы равных возможностей в Сочи

Так считает основатель всероссийской программы терапевтического спорта "Лыжи мечты" Наталья Белоголовцева. О реализации важного социального проекта она рассказала студентам Российского Олимпийского Университета (РМОУ) в Сочи.

"Всероссийская программа реабилитации людей с ограниченными возможности при помощи занятий горными лыжами родилась из моей личной истории. Мой сын Женя болен ДЦП. Однажды за границей мы поставили его на лыжи. Сначала Женя катался при помощи специального устройства — сноу-слайдера, которое позволяет удерживать тело в вертикальном положении, затем с помощью инструктора, держась за палку, а затем поехал самостоятельно. Конечно, самоцелью не было поставить его на лыжи. Но результаты занятий были просто потрясающие. Буквально за две недели у него полностью изменилась пластика движений, состояние тела. Именно потребность постоянных занятий собственного ребенка стала первым шагом в реализации всероссийской программы", — поделилась Наталья Белоголовцева.

Начавшаяся с девяти участников и нескольких инструкторов в 2014 году программа "Лыжи мечты" сегодня включает в себя почти 70 центров в 32 регионах страны. Ее участниками уже стали более семи тысяч людей с различными заболеваниями в том числе с ДЦП, аутизмом, с нарушениями зрения и слуха, а также с синдромом Дауна. По итогам занятий дети и взрослые демонстрируют положительную динамику развития двигательных функций, эмоциональной сферы и добиваются серьезных успехов в реабилитации. В Краснодарском крае программа "Лыжи мечты" реализуется на "Роза Хутор" второй сезон. За это время занятия по уникальной методике прошли более 160 человек. На это было выделено более четырех миллионов рублей, собранных в рамках благотворительных хоккейных матчей, которые проводили на горном курорте команды "Легенды хоккея" и "Ночная хоккейная лига".

"Девиз нашей программы — горы равных возможностей. И в отношении курорта "Роза Хутор" это действительно так. Здесь действительно создана доступная среда. И это не только пандусы и специальные приспособления, но прежде всего — люди. Например, все участники программы "Лыжи мечты" с инструкторами входят на любой подъемник без очереди, по их просьбе в любой момент все замедляется, останавливается, персонал курорта выполняет все их просьбы, всегда готов помочь и оказать максимальную поддержку. И это относится ко всем, начиная от работников канатной дороги, заканчивая руководством. Такого человеческого отношения невозможно достичь никакими распоряжениями", — отметила основатель программы "Лыжи мечты".

Работа программы "Лыжи мечты" на "Роза Хутор" продолжится и после завершения сезона катания. Только теперь для спортивной реабилитации будут использоваться ролики. Предстоящим летом на горном курорте будут организованы инклюзивные спортивные смены для семей с детьми с ограничениями здоровья. Программа смен будет включать как спортивную составляющую, так и познавательную, и развлекательную.

"Участниками станут 25 семей, они уже отобраны. Это будет первый такой проект всероссийского масштаба. Смены будут включать в себя занятия по всем нашим технологиям, включая ролики и командные игры, которые не только развивают физическую активность, но и помогают участникам социализироваться, осваивать навыки общения, так и различные развлекательные мероприятия. Например, мы совершим поход в парк водопадов, который под силу нашим участникам, будем жарить на костре сосиски, ведь даже такие простые действия для наших участников, зачастую — просто космос", — отметила основатель всероссийской программы терапевтического спорта "Лыжи мечты" Наталья Белоголовцева.

Участниками летней программы "Лыжи мечты" на курорте "Роза Хутор" будут не только ребята с ограниченными возможностями здоровья и их родители, но и специалисты из разных регионов. После специального обучения они смогут организовывать подобные инклюзивные смены по всей стране.