Федор Конюхов пережил шторм мощностью в 12 баллов

Российский путешественник Федор Конюхов пережил шторм мощностью в 12 баллов с высотой волн до восьми метров. Буря настигла его в Тихом океане во время кругосветной экспедиции на весельной лодке. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление организатора экспедиции Оскара Конюхова.

По его словам, с таким сильным штормом путешественник столкнулся впервые: скорость ветра достигала 90 километров в час, а максимальная высота волн, по данным системы прогнозирования погоды, составила восемь метров. Как написал сам путешественник через спутниковый мессенджер, "океан поднял огромную волну, они пытаются разбить мою лодку, удар за ударом".

В настоящий момент шторм утихает, ветер снизился почти вдвое. Однако в ближайшее время путешественнику предстоит вновь столкнуться с непогодой. До четверга ему придется выдержать четыре шторма с перерывами в 12-15 часов.

"Я думаю, такие штормы будут еще не раз, потому что Федор подходит к мысу Горн, а там всегда такая непогода", - сказал Оскар Конюхов.

Напомним, шестая по счету кругосветная экспедиция Конюхова началась в декабре минувшего года в Новой Зеландии. Путешественник на весельной лодке "АКРОС" решил обогнуть Южное полушарие. В общей сложности Конюхову предстоит преодолеть расстояние в 27 тысяч километров.

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