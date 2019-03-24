Российские туристы предпочитают экономить на авиабилетах

Российские туристы в поездках экономят, прежде всего, на авиабилетах. Такой вывод в результате опроса трех тысяч граждан сделал онлайн-сервис по поиску авиабилетов Aviasales, об этом сообщает "Коммерсантъ".
"В первую очередь россияне стараются не переплачивать за перелет. Они выбирают билеты без багажа, рейсы лоукостеров и полеты с пересадками. Об этом нам сообщила половина опрошенных", - рассказал представитель сервиса.
На втором месте следует мобильная связь, около 15% респондентов предпочитают использовать бесплатный беспроводной интернет в кафе и отелях. Далее идут экскурсии - 12% россиян выбирают бесплатные экскурсии. На покупках экономят 11%, а на еде - 5% опрошенных туристов.
Необычный способ экономии предложили несколько участников опроса, которые напомнили про питьевые фонтанчики в странах Европы. "Один из пользователей посоветовал отказаться от алкоголя, что позволит экономить на ресторанах в несколько раз. Еще одна туристка рассказала, что взяла с собой в аэропорт чайник, с помощью которого готовила чай во время долгой пересадки во Франции", - поделились в Aviasales.
В настоящее время средняя продолжительность туристической поездки составляет в среднем десять ночей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что предпочитающие одиночный отдых россиянки чаще всего выбирают для этой цели российские курортные города, а также Москву и Санкт-Петербург.
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