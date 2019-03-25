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Источник Правда.Ру

Власти Турции снова рассмотрят вопрос о поездках россиян в страну без загранпаспортов

Путешествия » Туризм

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 25 марта сообщил журналистам о возобновлении переговоров о предоставлении возможности для граждан России пересекать турецкую границу по внутренним паспортам. Встреча Мевлюта Чавушоглу с главой российского МИД Сергеем Лавровым должна состояться 28 марта в Анталье.

Власти Турции снова рассмотрят вопрос о поездках россиян в страну без загранпаспортов.

Как сообщала "Правда.Ру", об установке устройств для проверки внутренних паспортов гражданина РФ в аэропортах Турции Мевлют Чаушоглу сообщил еще два года назад. А переговоры на эту тему начались до катастрофы с российским самолетом Су-24. При этом, в Анкаре рассчитывает на согласие России пускать граждан Турции на свою территорию по внутренним удостоверениям личности.

Упрощенный режим, позволяющий россиянам без визы находиться в Турции до 30 дней был установлен в 2011 году, затем срок увеличили до 60 дней.

Напомним, что 24 марта президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган предложил сделать бесплатным для туристов всех вероисповеданий вход в собор Святой Софии в Стамбуле, открыв там вместо музея мечеть.

Источник фото: wikimedia. org

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Темы Турция паспорт Мевлют Чавушоглу
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